Vuelve la alegría

Construir hoy un petrolero no tiene nada que ver con la última vez que el astillero de Puerto Real metió mano a tal faena. Hace ya 20 años. Entonces eran otras las formas de contratar, de negociar y de asignar. Hoy, se hace frente al primero de cuatro buques tipo Suezmax (es decir, capaces de atravesar el canal de Suez) para un armador vasco, Ondimar. Para lograrlo, fue primordial la colaboración con un astillero que, hasta entonces, era uno de los principales competidores de Navantia, el de Daewoo en Corea. Hoy, todos los que forman el astillero puertorrealeño están encantados, por volver a tener faena en un trabajo propio, y con los coreanos. Con estos últimos, por su disciplina a la hora de entregar documentación y materiales y por su rigor en el diseño. Diario de Cádiz acompaña durante una mañana a los responsables de varios departamentos de este programa de construcción. Lo fundamental es, señalan, que las tareas de construcción del primer buque ya están al 30%, que se están recuperando los tiempos y que del segundo ya hay piezas en los talleres. Eso, y que además de los más de 500 empleados de plantilla, sólo el primer barco está dando hoy trabajo a 1.500 operarios de industria auxiliar.

Como pasa siempre que hay faena en el astillero, esto se comprueba tan sólo al mirar los aparcamientos. Repleto. Dentro, en talleres y en los muelles, un ir y venir constante de monos de diferentes colores. Es la señal de que la cosa funciona.

Francisco Domínguez es el director de Programas de los buques Suezmax. Explica, satisfecho, que "después de 20 años estamos construyendo petroleros, por fin hemos vuelto a hacer este tipo de buques. Toda Navantia y su industria auxiliar están muy contentas de cómo se está haciendo". Sobre el retraso en los trabajos, se muestra convencido de que van a lograr cumplir con las fechas de entrega y que ese desvío es hoy de sólo 30 días. Podrán, dice convencido, entregar el barco en fecha, el próximo diciembre. Con la industria auxiliar la colaboración es ahora total. Quedan lejos los desencuentros de hace meses, cuando aún no se sabía en qué fecha podrían entrar y con qué condiciones. Incluso, los 57 aprendices que entraron en el astillero de Puerto Real están ya a pleno rendimiento en las máquinas de los talleres de cabecera de la mano de los más expertos de la plantilla.

En estos días, el astillero es un tablero gigantesco en el que se disponen las distintas piezas del enorme puzzle que, una vez montado, será el petrolero. En los talleres se cortan y moldean las piezas más pequeñas (es un decir); fuera se van colocando las que se van montando; en otra explanada se termina de levantar la macrounidad de habilitación, como se denomina a una de las partes diferenciadas del barco formada por varios módulos, donde vivirá la tripulación; a unos metros se sitúa otra macrounidad, la de cámara de máquinas y armamento con cientos, si no miles, de metros de tuberías por toda su superficie; más lejos un trozo de lo que ya se adivina como el casco de la popa, pero partido en dos partes en las que se trabaja por separado; al fondo, escondido bajo una enorme carpa gris rodeada de cientos de tubos de andamios, se encuentra el impresionante motor del barco; y abajo, en la joya del astillero, su dique, gran parte del barco que descansa sobre las camas y en el que ya se percibe con nitidez el enorme depósito que un día se llenará de crudo. En todo se trabaja a la vez y de todo no pierden detalle sus responsables.

Dentro del primer taller, el de trabajos previos, imágenes curiosas. Operarios de industria auxiliar soldando a mano una pieza entre dos personas, y a cinco metros, un solo operario soldando de forma automática una enorme pieza. Pasado y futuro en cinco metros. Y ambos valen para que todo encaje. Al fondo, la enorme máquina de corte por plasma (ahora sin uso porque ya se ha utilizado para lo que debía). Entretanto, Francisco Domínguez y José Hernández (jefe de producción del astillero) hablan de lo bien que va todo y de lo contentos que están con el hecho de que el futuro Centro de Fabricación Avanzada (CFA) que promueve la Junta y que servirá para aplicar tecnología de última generación se instale provisionalmente en este astillero. "Ojalá se termine quedando aquí", bromean.

Ambos reconocen que, durante los últimos cuatro años en los que no hubo faena, fue un continuo quebradero de cabeza mantener con vida esas máquinas. "Es como el que tiene un coche y no lo coge en tres años; después no arranca y hay que darle retoques, pues esto es igual", explican. Ahora, mezclados entre esas máquinas y las piezas de los barcos, se asoman cabezas con el mismo casco pero con décadas de distancia, las que separan a un empleado de casi 60 años y uno de los 57 aprendices que roza la treintena. "Lo que hacen aquí no se aprende en ningún sitio, pero vienen con muchas ganas", explican sus 'tutores'. Son el futuro y ambas partes (más incluso los mayores) están encantados. Entre todos, reconocen que la vuelta al trabajo en grandes buques civiles como son los petroleros les sirve para el futuro. "Esa experiencia que estamos cogiendo y que habíamos perdido en el diseño de este tipo de buques, con la ayuda de la empresa coreana con la que trabajamos, nos permitiría ir a un diseño propio", dice Domínguez.

El barco tiene 22.000 toneladas de acero. Desde que se cortó la primera chapa hasta que se bote a final de este año serán 17 meses de trabajo en el primer petrolero. Los otros tres tendrán que hacerse en 16. Sólo para el primero, son 20 contratas distintas trabajando, de las que nueve son consideradas básicas. Además, otras 10 contratas de servicio se mueven a su alrededor.

Cuando todas las piezas de ese puzzle estén acabadas, al dique habrán bajado con la ayuda de los dos pórticos un total de 52 unidades, todas fabricadas arriba, en los talleres. Una de esas es, explica Francisco Domínguez, "de las más grandes que hemos montado nunca, sobre todo por la manga que tiene y por el grado de prearmamento que lleva". Estamos encima de esa macrounidad de más de 800 toneladas de peso, repleta de tuberías, sistemas de calefacción y un sinfín de elementos. Formará parte de la cámara de máquinas donde están todos los equipos. Cuando se baje al dique sólo habrá que unirla a las otras "macro" (como las llaman) "y ponernos a trabajar, no habrá casi nada que terminar abajo. Eso se debe a una buena ingeniería y buena recepción de materiales en su momento, a unos operarios trabajando en zonas mucho más cómodas que no en el dique o a flote, y eso hace que ganemos tiempo y que seamos capaces de entregar el buque en fecha".

José María Ramírez Lagos es el responsable del área de premontaje y dique del astillero de Puerto Real. Lleva más de 40 años en el tajo y sigue alabando los avances que logran cada día. "Esta macro es una de las 36 que montaremos en dique, tiene una superficie de 750 metros cuadrados, está compuesta por cinco bloques y está previsto montarla el 3 de marzo. Trabajos a un nivel muy avanzado y cumpliremos el objetivo de fecha", detalla. Curtido en la construcción de muchos barcos, Ramírez reconoce que el de este petrolero "ha sido un reto por volver a entrar en el mercado de los grandes petroleros y estamos convencidos de que lograremos el reto de satisfacer los requerimientos del armador para que nos vuelvan a hacer otros pedidos; nos ayudará a introducirnos en el mercado de grandes buques civiles". Porque el objetivo, asegura, es poder contratar en breve gaseros, "con un valor añadido más grande, lo que beneficia a todo el entorno social, a las industrias auxiliares, etc". Junto al dique, mirando hacia abajo, se ve casi en toda su extensión cómo será el petrolero. Varios operarios están soldando. Y José María Ramírez no pierde la ocasión: "El astillero en este proyecto ha invertido mucho en tecnología e I+D. Hemos adquirido un equipo de soldadura de electrogas que tiene unos ratios de productividad impresionantes. Lo que históricamente tardábamos una semana ahora se hace en un turno. Eso redunda en la garantía del cumplimiento del plazo y multiplica la productividad por 9".

El paseo está a punto de acabar. Pero al final, junto a las compuertas que separan el mar del dique, aparece una enorme lona. Bajo ella, el corazón del barco. Rafael Heredia, el responsable de montajes mecánicos del astillero, explica casi con nerviosismo que se trata de un motor Burmeister and Wain (una de las marcas históricas para este tipo de piezas) que ha llegado de Corea en dos partes principales. Tiene seis cilindros y pesa 770 toneladas, con unos 20.500 caballos de potencia. Recuerda que ya trabajaron con motores similares "pero hace ya mucho tiempo, en la construcción 72 que era un petrolero también, pero hace 20 años. Después hicimos barcos militares con motores más pequeños". Para montarlo se ha necesitado un equipo de 8 personas durante dos semanas.

El próximo 19 de marzo, con la ayuda de las dos grúas pórtico (cada una capaz de elevar 600 toneladas de peso) y un balancín construido a medida, será primero elevado y después colocado en el petrolero que descansa en el dique. Necesitarán un día completo, con una maniobra que ya viene detallada desde Corea. Y otra curiosidad. El motor ya viene probado de fábrica. Se ha montado y probado en el banco de pruebas, se ha desmontado, trasladado a Puerto Real y vuelto a montar. Cuando comiencen las pruebas, se arrancará. Y todo volverá a comenzar para el segundo barco, y después el tercero, hasta llegar al cuarto. Y, seguramente, todos seguirán con la sonrisa en la cara.