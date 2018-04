Visita a Rota 40 años después

"Se han sorprendido de cuánto ha cambiado Rota en estas décadas, para bien, aunque dicen que la esencia sigue siendo la misma", comenta Yolanda Morales, delegada municipal de Turismo del Ayuntamiento roteño. Ayer, la concejala y personal de la Oficina Municipal de Turismo recibieron en el Palacio Municipal Castillo de Luna una visita especial, un grupo de ciudadanos norteamericanos que han querido volver a Rota casi cuarenta años después de que estuviesen destinados en un buque de EEUU en la Base Naval de Rota.

"Han venido con sus esposas y le hemos enseñado los sitios principales del municipio. Es la primera vez desde que soy delegada que recibimos a un grupo así, que se reúne para volver aquí y después de tantos años. Aunque uno se casó con una sevillana y vive en Sevilla", añadía Morales. Eso sí, la delegada recuerda que son muchos los estadounidenses que vuelven aquí de vacaciones "porque la experiencia que tienen viviendo en Rota es estupenda".

El grupo que se ha reencontrado expresamente para esta ocasión y ha estado también acompañado por Jorge Torres, jefe del Departamento de Turismo del MWR de la Base, con quienes se ha coordinado la visita. Estuvieron aquí de 1962 a 1979, cuando estuvieron destinados en el USS Oak Ridge en la Base Naval.

Según explicaron desde el Ayuntamiento, la delegada les ha dado la bienvenida, les ha animado a descubrir la Rota de hoy, y les ha agradecido esta visita que han querido hacer cuarenta años después a una ciudad "que ha avanzado, crecido y progresado de una manera muy notable, pero que tal y como han indicado los visitantes, conservan el encanto, el carácter y las raíces de aquella Rota que conocieron".

Morales ha recordado que a través de la oficina municipal Welcome to Rota, el Consistorio organiza actividades cada semana para que los estadounidenses destinados en la Base se sientan integrados en la vida de la ciudad. " Esta próxima semana, por ejemplo, vamos a hacer una excursión que tiene que ver con la Feria y van a ver negocios que hacen trajes de gitana, maquilladores, peluquerías,...". El trabajo de la oficina no sólo se queda en visita sino que les asesoran para buscar casa o escolarizar a sus hijos en colegios locales.