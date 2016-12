El Virgen del Carmen cierra otro año con el barro como protagonista

El 2016 se acaba y la frustración del Club Deportivo La Salle sigue intacta. Tampoco a lo largo de este año la entidad ha logrado cumplir el objetivo que, desde hace ya mucho tiempo, se marcan a comienzo de año.

Estrenar un nuevo campo o ver mejorado el del Virgen del Carmen, donde realizan sus entrenamientos y partidos, hubiese sido una buena forma de celebrar el 70 aniversario de la entidad, pero la efemérides pasó desapercibida en lo que a infraestructuras se refiere.

No ha sido por falta de insistencia. A lo largo de este año no han sido pocas las protestas que han protagonizado: desde sentadas hasta manifestaciones en el pleno del Ayuntamiento y en las calles. Otras veces incluso no ha sido necesario protestar porque el mal tiempo ha evidenciado el estado del campo, llegándose a suspender algún partido porque el terreno de juego se había convertido en un lodazal.

Reclaman, con el apoyo de una plataforma, "un campo de fútbol digno" para los equipos de fútbol base y piden que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento lleguen a un acuerdo para que el Virgen del Carmen tenga césped artificial, vestuarios y servicios. Algo modesto, sin ostentaciones.

Aunque el Ayuntamiento de Puerto Real presentó el pasado mes de octubre el anteproyecto de construcción de un nuevo campo de fútbol 11 en la zona de El Almendral, aún queda por delante un reto muy complicado: conseguir el más de un millón de euros para su ejecución.

Al margen de la falta de instalaciones, la relación entre el club lasallista y el Consistorio es delicada. Según la entidad deportiva, la última noticia oficial que tuvieron del Ayuntamiento fue un embargo de más de 500 euros por celebrar durante el verano de 2015 el 'I Memorial Demetrio Berenguer' en el Virgen del Carmen. Eso provocó, según la directiva, que no se pudiesen renovar las equipaciones de varios conjuntos.