La Villa apoya a los docentes que perdieron su plaza por un fallo técnico

Unas cuarenta personas que forman parte del personal docente interino que ha trabajado en diferentes sectores de la educación andaluza no pudieron presentarse a la última convocatoria de plazas de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía el pasado verano. Un error informático no imputable a ellos impidió que se dieran como válidas sus solicitudes, aunque sí pagaron las tasas. Por este motivo, deberán dejar sus puestos de trabajo y no podrán presentarse hasta que no vuelvan a convocarse oposiciones.

Este asunto motivó una moción en el pleno ordinario de febrero, en el Ayuntamiento de Puerto Real, que presentó la teniente de alcalde Mayte Sánchez en nombre del propio colectivo de docentes, y que se aprobó por unanimidad, mostrando así la solidaridad hacia este grupo de profesores.

Por unanimidad se aprobó en el pleno una moción que pide revisar los casos

En la moción se consideraba que es "injusto" que se excluya de las bolsas de trabajo al profesorado que no pudo inscribirse porque el sistema generaba un documento, que el usuario consideraba como solicitud presentada, cuando realmente le faltaba un sello que acreditase su presentación y completar así el proceso.

Mayte Sánchez declaró que "no se puede dejar en la estacada a trabajadores que llevan desempeñando su labor durante años, y de manera satisfactoria, por un error burocrático de la propia Administración". Es por todo ello que la moción aprobada insta a que se revisen de oficio todas las actuaciones que han dado lugar a la "injusta exclusión". También se solicita que se inicie un expediente para que se declaren lesivas para el interés público las resoluciones que los dejan fuera, pues existe un daño social al dejar excluido a personal docente de alta cualificación, tanto en Primaria como en Conservatorios, pues muchos de ellos cuentan con bastantes años de servicio.