Vidripack sale a la luz con el fin de facilitar los envasados propios

A José Angel Carazo se le encendió la lucecita un día que fue a una quesería de la Sierra de Cádiz a comprar una crema de queso que le encanta. En la quesería le dijeron que no la tenían. Les preguntó que si no la vendían y le contestaron que practicamente se la quitaban de las manos pero que no la elaboraban por la dificultad que tenían para encontrar un envase donde presentarla.

José Angel, 45 años y extrabajador de la fábrica de botellas de Jerez, no paró desde entonces de darle vueltas a la cabeza. Se lo comentó a su socio Javier Muñoz Galán, de 39. Hace ya algunos años de esto pero ya los dos, compañeros de trabajo y amigos, veían, como se dice por aquí, "la aguja mareá" y tenían claro que la multinacional que controlaba la antigua Vicasa, una actividad con más de cien años en la ciudad, iba a cerrar, por lo que convenía pensar en algo bueno para "buscarse las papas".

Desde entonces han realizado un curso de formación para poner en marcha empresas puesto en marcha por el Ayuntamiento de Jerez. En él hicieron una simulación de lo que es ahora Vidripack, una empresa de distribución de envases de cristal y plástico destinados a la alimentación.

Los planes de la multinacional se hicieron realidad y la fábrica de vidrio cerraba definitivamente sus puertas en 2016. José Angel y Javier prefirieron entonces aceptar una indemnización por su despido y aprovechar ese dinero para poner en marcha la empresa que habían diseñado.

Un año después Vidripack ya ocupa una nave de 300 metros cuadrados en el centro de empresas Las Bodegas de Jerez, situado al comienzo de la carretera de Sanlúcar, saliendo de la ciudad. Allí tienen un almacén en el que están disponibles ya 150 tipos de envases diferentes en cristal y en "pet" un material plástico muy utilizado en envases de alimentación.

La idea es venderlos a pequeñas y medianas empresas de la provincia, cuya capacidad de producción es pequeña y no necesitan o no pueden comprar camiones enteros de envases como exigen las fábricas. Estos dos veteranos trabajadores del sector del cristal comprobaron que en la provincia de Cádiz no había ninguna empresa dedicada a la distribución de envases a pequeña escala "y nos llamó la atención porque aqui hay muchas pequeñas bodegas, cerveceras, muchas empresas del sector cárnico, de conservas vegetales o de pescado que les puede venir bien este tipo de iniciativas".

En el almacén que poseen en Jerez, cuentan con un expositor de todos los envases disponibles. Los hay desde para aceitunas o legumbres, hasta para aceite o pequeños tarros para patés. Todo se puede comprar en pequeñas cantidades lo que permite a las empresas lanzar pequeñas producciones, algo "que agradecen mucho porque una gran inversión siempre asusta a cualquiera".

Los clientes pueden ver los envases disponibles en la exposición que tienen en la nave de Jerez (abren de lunes a viernes por la mañana y por la tarde y los sábados por la mañana) o también los puedes consultar en la página web de la empresa (vidripack.com)

Los pedidos superiores a 50 euros los sirven a domicilio y trabajan en toda la provincia de Cádiz.

Su idea para el futuro es vender también por internet y aumentar el número de productos disponibles "en función de lo que vayamos viendo que solicitan los clientes. Hay algo muy importante y es que todos nuestros productos tienen los certificados correspondientes de uso alimentario".

Vidripack está en la calle Marinaje número 5, en el polígono empresarial Las Bodegas, en Jerez (carretera de Sanlúcar, kilómetro 0,5)