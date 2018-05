Vicente Fernández abandona AxSí: "Yo no he venido a engañar a nadie"

El coordinador local de Andalucía por Sí (AxSí) en Puerto Real, Vicente Fernández, ha presentado su dimisión "por desencuentros insalvables" dentro del partido. Quien fuese la cabeza visible de AxSí, la formación surgida tras la desaparición del Partido Andalucista en la que se integraron gran parte de los andalucistas, presentó su renuncia la pasada semana al coordinador nacional de la formación, Joaquín Bellido. Fernández confirmó ayer la noticia a este periódico, argumentando que ha decidido marcharse porque "no es el sitio en el que me encontraba más a gusto".

Aunque Fernández reconocía ayer no tener muchas "aspiraciones políticas", respondía a la pregunta de si él iba a ser el candidato a las elecciones municipales de 2019 de forma contundente: "En ese aspecto también me he sentido traicionado. Yo estaba en casa y me dijeron que me uniese a AxSí porque no había nadie y acepté. Luego que me presentase a la coordinadora local y también lo hice, pero no sé si me merece la pena porque todo están siendo trabas". "Me voy tranquilo porque he dejado un partido con 90 afiliados y un importante trabajo hecho, pero no estaba a gusto porque veo que no tenemos las mismas inquietudes", explicó.

Entré en Andalucía por Sí pero con el Partido Andalucista nunca me sentí identificado"

Según las declaraciones de Fernández, la relación de AxSí con los integrantes del Partido Andalucista, que mantiene aún su grupo municipal en el Ayuntamiento hasta las próximas elecciones, no ha funcionado como se esperaba. "Yo entré en Axsí pero nunca me sentí identificado con el PA porque nunca formé parte de él, pero al final me he dado cuenta de que era lo mismo y yo no he venido a engañar a nadie", admitió Fernández.

Ahora, ya fuera de Andalucía por Sí, Fernández cree que puede seguir defendiendo el andalucismo de otra forma e incluso desde otros grupos políticos. No descarta, por tanto, unirse a otra formación. "En esta semana me han llamado de dos formaciones políticas y con una de ellas me voy a reunir esta tarde (por ayer). Yo vivo de mi trabajo y si veo que puedo aportar cosas en otro grupo o que puedo ayudar para mejorar Puerto Real, no tendré problemas en unirme a ellos, aunque todo está por ver", afirmó Fernández sin querer desvelar que formaciones le habían "tentado".

Tras la renuncia de Fernández a un año de las elecciones, AxSí deberá empezar a trabajar para buscar un sustituto que lidere el partido en la localidad. Hasta el momento, la nueva formación en Puerto Real estaba haciendo gran parte de su política a través del Partido Andalucista, quien firmó un acuerdo para que fuesen ellos quienes llevasen al pleno municipal las propuestas de AxSí.