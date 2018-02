"Verán la coincidencia tan grande que hay entre La Isla y mi vida"

No para. De un lado a otro, de un tarea a otra. David Palomar, el pregonero del Carnaval 2018 de San Fernando, se ha tomado en serio la tarea encomendada y, compaginando su elaboración con los compromisos profesionales, se ha volcado en los preparativos, desde el contenido hasta el decorado o el disfraz. Con ayuda, que hace todo más fácil, reconoce, continua en ello a menos de una semana del gran día, para que todos los detalles estén controlados.

-¿Cómo estás ahora, más tranquilo? [Hacemos la entrevista el viernes por la tarde, después de una mañana ajetreada en la que ha sacado unos minutos para que se le tomara la foto].

-Esta tarde ya tranquilo. Me quedo en casa hoy. No tenía que salir fuera a trabajar este fin de semana, y me ha venido bien para ir ordenando los textos. Son muchas cosas, muchas puntaítas.

-¿Te está costando?

-Me he intentado rodear de gente de confianza, gente profesional, a nivel de producción y artístico. El pregón me está ayudando a hilarlo el Chipi, del grupo La Canalla, y con él es todo muy fácil. Ya sabéis que ha sido guionista con Manu Sánchez muchos años, que escribe canciones para muchos artistas. Controla muy bien la escena. Todo eso te da tranquilidad.

-¿Se trabaja cómodo con él?

-Muy, muy cómodo. Él intenta sacar la sustancia que tú tienes, tus inquietudes. Yo llevaba una idea muy clara de cómo quería que fuera el pregón, él la comprendió y lo que ha hecho es ayudarme a hilarlo y a mejorarlo, a darle un ritmo escénico, para que todo salga a pedir de boca.

-¿Cómo va a ser el pregón?

-Lo explicamos un poco en la presentación. Soy una persona que ha tenido la gran suerte de nacer en un barrio en el que Carnaval y flamenco han convivido de la mano, como es el barrio de la Viña. Así va a ser mi pregón: estarám muy presente el Carnaval, muy presente el flamenco, sobre todo la figura de José Monje Cruz. Porque cuando yo cuente la historia de mi infancia en el pregón verán la coincidencia tan grande que hay entre San Fernando y lo que es mi vida. Hay una coincidencia, un detonante, y lo vamos a expresar en el pregón.

Por supuesto, vamos a intentar darle sitio a la gente de San Fernando, a la gente mayor como Juan Rivero, el Perete... gente así. Vamos a intentar darle sitio al Carnaval de La Isla que para mí es uno de los más importante de la provincia y que ha dado cosas muy buenas.

-Te decidiste por el flamenco, pero nunca te has desvinculado del todo del Carnaval. En Cádiz es difícil, por donde te mueves, vives, por la gente que te rodea.

-Nunca me he desvinculado porque me considero un aficionado, me gusta seguirlo, me divierto. Es verdad que ya llevo 20 años que no piso las tablas del Falla, sin salir en Carnaval. Decidí desde muy temprana edad que mi camino era el flamenco, pero el Carnaval es una afición que llevo a gala, me encanta. Es más, soy un defensor del tanguillo de Cádiz, que es una herencia del tango del Carnaval, del tango del coro. Es una vinculación evidente. El flamenco es mi vida, y mantengo el Carnaval como una afición.

-¿Cómo compaginas los compromisos profesionales con la preparación del pregón? ¿Te ha costado?

-No te creas. Tenía muy controlados los conciertos y recitales programados y he ido trabajando en cosas que podía hacer solo. Hay textos que he escrito que podía hacer en casa, he mantenido reuniones con los músicos... Chipi ha quedado con la parte técnica, para ir cerrado el tema de luces, sonido... Cada uno nos hemos dedicado a una cosa, el vestuario, el atrezo. Tengo la suerte de que mi manager, Sara Dezza Producciones, ha estado también ahí con la producción, muy encima. Es importante que haya otra persona encargándose de esas cuestiones, si no te estresarías mucho. Estando ella ha sido todo más sencillo. Esta semana nos juntaremos y lo haremos ya todo juntos; empezamos a hacer el guion todos unidos. Tengo muchas ganas.

En realidad, es una motivación grande. Hasta que no me he sentado a escribirlo no he descubierto todo lo que me vincula a La Isla. Me unen muchas cosas y no era consciente hasta que no me he detenido y me he puesto a rememorar mi vida. Es impresionante, me he quedado asombrado.

-¿Cómo sienta esto de ser pregonero?

-Es un halago siempre que te llaman para hacerte un honor. Y en este caso el honor de ser pregonero de San Fernando -para mí el lugar donde nació el mayor de los genios, el mayor transmisor del cante, que ha sido José Monje Cruz, Camarón- es un lujo. Que haya sido antes que Cádiz, siempre se lo agradeceré a Patricia, a la alcaldesa, porque la posibilidad ha estado ahí otros años, ha insistido y este año sí ha cuadrado. Estoy encantado.

Este es mi pregón. No sé si vendrán otros después, pero este será mi pregón y voy a poner mis cinco sentidos, dentro de los recursos que hay. Va a ser un pregón en el que el cariño va a estar muy presente.

-Entonces animas a los isleños a que se acerquen [al Parque Almirante Laulhé, el sábado 10 a partir de las 20.00 horas y tras la proclamación de las colombinas y la entrega de Pierrots].

-Por supuesto, les animo a que vayan porque voy a poner todo lo que esté de mi mano para que la gente disfrute, se divierta, vea un pregón digno, y se identifique con lo que ve. No quiero que falte nadie, vamos a pasar lista... (se ríe y tira de humor). El que falte ya sabe lo que hay, le hemos dicho a la alcaldesa que le suba el IBI.

-¿Vendrán a verte familiares y amigos?

-Algunos sí. Hombre, los familiares más allegados seguro que sí: mis padres, algún que otro amigo... y otros que estarán en el escenario, que ya descubriréis.