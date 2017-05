"Venimos a trabajar con miedo"

Este pasado domingo Puerto I volvía a ser testigo de otro grave incidente. "No es el primero ni será el último si siguen funcionando las cosas de este modo", manifestaba ayer a este periódico el delegado sindical de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (Apfp).

Este último suceso ocurría el domingo por la tarde, cuando los internos se encontraban en el patio. Uno de ellos comenzó a gritar por todo el patio y uno de los tres funcionarios que estaban vigilando a las 36 internos en ese momento le llamó la atención porque estaba alterando el orden. Al recibir el apercibimiento, el recluso comenzó a amenazar a dicho funcionario y sacó de su bolsa un objeto punzante con el que intentó apuñalarle tanto a él como a los otros dos funcionarios y a otros dos internos, consiguiendo atacar a uno de ellos. Este interno comenzó a correr por el patio, autolesionándose, amenazando a los funcionarios a muerte e incitando a otros compañeros, consiguiendo que otro de los internos sacara una cuchilla y también comenzara a autolesionarse por todo el cuerpo y lanzara la cuchilla a otro de los funcionarios sin llegar a alcanzarlo. Asimismo, el interno que comenzó este grave altercado rompía una de las mesas del patio, haciéndose con la pata de la mesa e intentando romper el cristal de uno de los puestos de vigilancia.

Afortunadamente, en esta ocasión no ha habido heridos graves gracias a la pronta intervención de los funcionarios. Pero sí que el interno que comenzó la trifulca no dejó de amenazar de muerte a uno de los funcionarios e incluso sus amenazas llegaban hasta el punto de hacer referencia a posibles daños a su familia en la calle.

Otro suceso de esta índole se producía dos días antes, el viernes por la mañana, cuando los funcionarios se disponían a encender las luces a las 7:30 horas, que se dejan de esta forma hasta las 8:30 horas cuando los internos salen de sus habitaciones. Uno de ellos, al que se apreciaba visiblemente alterado, no estaba por la labor de hacer caso a los funcionarios. Llegó hasta tal extremo que agredió a los cuatro funcionarios. Según afirma uno de los agredidos, que sigue de baja por la lesión de este preso, "en ese momento nos sentimos impotentes al no tener los medios suficientes para poder reducir a este interno y en el momento tampoco podíamos avisar a alguien para que nos ayudara. Estábamos más pendientes de defendernos ante los puñetazos y patadas y que ninguno de nosotros resultara gravemente herido por este individuo", explica.

"Queremos resaltar que estos casos no son hechos aislados como dicen algunos", era la premisa que reiteraban los delegados sindicales tanto de Apfp y CSIF. "Estamos muy quemados de no sentir el respaldo tanto de la dirección del centro como de la propia administración penitenciaria. Venimos todos los días a trabajar con miedo por lo que nos pueda pasar, ya que al estar tanto tiempo tratando con internos tan violentos estamos expuestos a que algún día suceda algo grave", temen.

Según han manifestado los delegados sindicales, este centro penitenciario esta capacitado para albergar a internos de tipología 91.2, es decir, 'personas manifiestamente inadaptadas al régimen ordinario abierto'. Pero desde hace al menos dos años están recibiendo a internos de esta tipología y que además presentan grandes alteraciones y deberían clasificarse dentro de la 91.3, que son los denominados 'especialmente peligrosos'.

El hecho de no denominarlos con el epígrafe 91.3, piensan los funcionarios, es que "a la Administración le cuesta hacer frente a la realidad y piensan que estos internos algún día se reinsertarán sin tener que aplicar medidas fuertes de aislamiento. Pero muchos de ellos salen y vuelven a cometer los mismos delitos". Uno de los internos que protagonizó el grave altercado confesaba a uno de los funcionarios que registraba "hasta 33 condenas y que no sabía ya por cual de ellas iba, pero que tampoco le importaba".

Desde este centro penitenciario denuncian además la falta de apoyo de la dirección del centro y de la administración pública, así como la falta de renovación de la plantilla. "Desde hace 8 ó 10 años no entra nadie nuevo a trabajar en este centro. No se abren los exámenes de oposiciones y además desde hace cinco años no salen a concurso posibles traslados del funcionariado y son muchos los que quieren cambiar Puerto I por otro destino", dicen.

Entre las denuncias e los funcionarios también destaca la falta de formación, protocolo de actuación y medios necesarios para hacer frente a estos internos violentos. Asimismo les gustaría tener una nueva normativa de promoción interna, que lleva intacta desde hace décadas y que recoja, entre otros asuntos, la carrera horizontal, ya que actualmente no pueden escalar posiciones dentro de su trabajo. Además están luchando para que se les reconozca como un cuerpo especial y como agentes de autoridad, ya que son los que trabajan día a día con internos que saben que ellos no tienen esta clasificación y se aprovechan de esta situación para amedrentar a los funcionarios.