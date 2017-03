Vejer y la Junta se reúnen el día 30 para poner fecha al HARE de la Janda

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, afirmó ayer que el próximo día 30 habrá una reunión sobre el Hospital de Alta Resolución y Especialidades (HARE) de la Janda entre la Junta y el Ayuntamiento de Vejer "con el objetivo claro de ver cómo está el cronograma" y tras las que, aseguró, "podremos dar una fecha aproximada" para su puesta en marcha.

Alonso, a preguntas de los periodistas en Cádiz, dijo que por el momento era difícil poner fecha a su entrada en funcionamiento "porque la parte que falta por hacer es compromiso del Ayuntamiento" pero espera que la obra "vaya en buen camino" y "justo la reunión del día 30 es para establecer el cronograma que se va a seguir y cuál es la situación actual de las obras". "En ese momento, el delegado territorial podrá comunicarles cuál es la situación que nos comunique el Ayuntamiento", añadió , aunque aún sigue siendo "difícil barajar fecha definitiva"

El consejero de Salud también recordó, tras el acuerdo de Consejo de Gobierno sobre el concierto con la empresa Pascual, que "la actividad concertada es complementaria y compatible con aquellos servicios que no podamos prestar en el sistema sanitario público". En declaraciones a los periodistas, Alonso señaló que "los conciertos están para cubrir aquellas cosas que no pueda el sistema sanitario público en momentos puntuales o en situaciones de incremento de demandas" y, por eso, " la priorización de los hospitales con puerta -como Villamartín, Sanlúcar y El Puerto-, porque ahí necesitábamos garantizar la asistencia sanitaria porque no teníamos hospitales". "A partir de ahí, seguiremos viendo con los hospitales sin puerta y sacando una convocatoria en un futuro", dijo.

Por su parte, la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, lamentó que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se marcase "como objetivo la puesta en marcha del centro hospitalario de Vejer en las pasadas elecciones y aún siga cerrado, lo que provoca desplazamientos al hospital de referencia, distante en algunos casos hasta 60 kilómetros para hacerse una simple radiografía". La portavoz del grupo parlamentario, que se reunió ayer con los círculos de Podemos en la comarca, recordó que ya presentó alegaciones al presupuesto de la Junta para que se incluyesen las partidas concretas para la puesta en funcionamiento del hospital.