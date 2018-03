El Valle de las sorpresas

El Ayuntamiento de San José del Valle se ha convertido en una caja de sorpresas que, quién sabe, igual todavía tiene capacidad para seguir dando noticias de primera plana en los 15 meses que restan hasta que se celebren unas nuevas elecciones municipales. Ayer, de momento, esta localidad jandeña conoció que hoy se concretará un nuevo relevo en esta Alcaldía después de que la Justicia haya decretado de manera cautelar la anuación de la controvertida moción de censura votada y aprobada en este Ayuntamiento el 27 de diciembre.

Esta decisión judicial, inédita en esta provincia en 40 años de democracia, conllevará que el socialista Antonio González Carretero recupere en la mañana de hoy la Alcaldía perdida hace poco más de dos meses. El regidor saliente, Antonio García Ortega (PP), dijo ayer que acataba esta resolución judicial aunque se mostraba confiado en que este litigio concluya cuanto antes con un juicio que termine por darle la razón. Lo curioso es que ese juicio puede quedar fijado para después de las próximas elecciones municipales, lo que le restaría todo sentido.

El PP acata el auto judicial, anuncia un recurso y confía en que haya un juicio pronto

Las medidas cautelares fijadas ayer por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jerez tienen su origen en el recurso presentado por el PSOE al día siguiente de que fructificara la moción de censura que lo destronó y que, cabe recordar, salió adelante pese al informe negativo del secretario general del Ayuntamiento vallense.

El auto judicial conocido ayer se limita a dar la razón al candidato socialista porque da por hecho que el concejal de IU ya no pertenece a este grupo político con el que inició el actual mandato corporativo. Curiosamente este auto judicial comete un error de bulto al asegurar hasta en dos ocasiones que este edil de IU votó en la sesión de investidura de 2015 a favor de Antonio González Carretero, algo que es falso. En esa sesión Soto se votó a sí mismo y el candidato socialista fue elegido alcalde al encabezar la lista que ganó las elecciones municipales de ese año.

Contra este auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Jerez cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el PP confirmó ayer que presentará este recurso.

Antonio González Carretero aseguró ayer a este medio que a las 8 de la mañana de hoy tomará posesión del despacho de la Alcaldía que dejó hace dos meses. González dijo que este auto judicial "nos da tranquilidad porque permite nuestra reposición en los cargos de manera inmediata". "Sin tenerlo previsto hemos ganado las elecciones por segunda vez en un mismo mandato, porque el pueblo nos dio su confianza en mayo de 2015 y ahora un juez ha tenido que decir que hay que respetar lo que dice un pueblo y que la moción de censura no era legal", añadió antes de exigir la dimisión de los cinco concejales del PP y el ex de IU que votaron el frustrado relevo de alcalde.

González registraba ayer en el Ayuntamiento el auto judicial para que tuviese conocimiento de su contenido el secretario municipal, José Carlos Baquero, y para poder volver hoy a la Alcaldía con todas las garantías jurídicas y administrativas.

Por su parte, el alcalde saliente, Antonio García (PP), dijo ayer que acataba el auto judicial, confirmó que habrá recurso contra el mismo y precisó que hoy dejará la Alcaldía. Eso sí, García confía en que se celebre con prontitud el juicio que aclare si fue legal o no la moción de censura "porque eso es lo más importante, ya que esto no deja de ser una medida cautelar que no influye en la decisión final del Juzgado", apostilló.