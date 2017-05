La UME controla un nuevo incendio en el campo del Retín

La Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajaba ayer en la extinción de un incendio que se produjo el lunes en la zona de proyectiles del campo de adiestramiento del Retín. El fuego se daba ayer por la tarde controlado por fuentes de la Armada y cuenta con cortafuegos en todo el perímetro a su alrededor, a expensas de como se siguieran comportando las llamas en las siguientes horas o de que las condiciones meteorológicas no fueran adversas.

Desde la Armada informaron que el incendio se produjo en la zona acotada para los adiestramientos de tiro, en la zona de caída de proyectiles, y que había dos focos en un principio, uno de ellos extinguido después de que se reactivara el fuego en la noche del lunes. Efectivos de la UME tenían el control táctico de los trabajos, apoyados por los bomberos de Barbate mientras que los miembros del Infoca permanecían fuera del recinto militar para evitar que la zona calcinada se extendiese.

Había cortafuegos en todo el perímetro y no se temía que afectara a otra zonas del Retín

El lugar afectado por las llamas, que calcinaban pasto y matorral, cuenta en todo su perímetro con cortafuegos, por lo que en principio no se contempla que se pueda extender a otros montes del campo de adiestramiento. El principal peligro se presenta con el viento, que ayer era de Levante flojo pero que se espera que aumente en intensidad en la jornada de hoy. Aunque de forma oficial Defensa no apuntó ayer el origen ni conformaron maniobras, se produjo en zona de caída de proyectiles por lo que no se descarta algún adiestramiento de este tipo.

El último incendio producido en la zona del Retín, donde se calcinaron 15 hectáreas, fue ajeno a maniobras militares y se produjo en octubre de forma intencionada.

En una respuesta reciente a una pregunta parlamentaria de los diputados socialistas Salvador de la Encina y Zaida Cantera, el Ministerio de Defensa sumaba 10 incendios y 10 conatos de incendios en el campo de maniobras de la Sierra de Retín desde el año 2003 y afirmaba que los ocurridos fuera de la zona de seguridad "todos fueron provocados por causas ajenas a lo militar" . "Los ejercicios de tiro se realizan en emplazamientos que cuentan con una zona de caída de proyectiles y otra de seguridad para reducir el riesgo, además se integran otras medidas para contener el avance del fuego, si es que este llegara a producirse, hasta la llegada de los medio contraincendios, entre las que destacan cortafuegos", señalaron.

Defensa recuerda en esa respuesta que en época estival las actividades del campo de adiestramiento se ajustan a la normativa para la prevención y extinción de incendios forestales en los campos de maniobras y tiro, entre el 15 de junio y 30 de septiembre, y que actualmente esta se amplía hasta el 15 de octubre en cumplimiento de normativa específica de la Junta de Andalucía.