Triste y multitudinario adiós

"Es imposible entender la muerte en alguien que tenía toda la vida por delante". Esta fue una de las frases que ayer pronunció el párroco de Cristo Resucitado de Jerez mientras oficiaba el funeral de Araceli A.T., la pequeña niña de cuatro años que halló la muerte el pasado martes, Día de Andalucía, tras ser arrollada por un todoterreno en un camping de Conil. "Tan sólo sabemos -dijo el sacerdote- que el amor le gana a la muerte".

Completamente abarrotadas se mostraban ayer a las nueve de la mañana las instalaciones del Tanatorio de Jerez, donde familiares, amigos, conocidos y, sobre todo, una gran representación de los cuerpos y fuerzas de orden público se dieron cita. La razón no fue otra que la condición de agentes del orden del padre de la pequeña así como de sus abuelos, uno de ellos recientemente jubilado. Acudieron el comisario en funciones de la comisaría, José Laparra, así como el máximo representante de la Guardia Civil en la ciudad, el capitán José Luis Molla, además del intendente jefe de la Policía Local de la ciudad, Javier Andrada. Fueron multitud los agentes, oficiales e inspectores de la Policía que se dieron cita en el funeral.

La iglesia de Cristo Resucitado se quedó pequeña para recibir tantas muestras de apoyo, procedentes de colectivos del que no se excluyó la clase política. No en vano, la máxima autoridad fue el subdelegado del Gobierno en la provincia, Agustín Muñoz, la diputada y ex alcaldesa María José García-Pelayo, así como la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, que acudió acompañada del delegado municipal de Seguridad, Francisco Camas. Otro partido político presente fue Ciudadanos a través de su portavoz, Carlos Pérez.

La familia, tremendamente afectada por el terrible suceso y el no menos triste momento, solicitó a los medios la máxima discreción a la hora de tomar imágenes del sepelio, que concluyó pasadas las diez de la mañana de ayer entre enormes escenas de dolor.

De otro lado, cabe destacar que apenas unas horas más tarde, concretamente a las doce del mediodía, tuvo lugar en la calle Consistorio, ante la fachada principal del Ayuntamiento, un minuto de silencio en recuerdo de la niña fallecida, el cual reunió a varios cientos de empleados municipales. Nuevamente la presencia de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local fue muy numerosa.

Unos aplausos cerraron tan emotivo momento en el cual la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, fue incapaz de dar unas palabras de homenaje porque las lágrimas inundaban tanto su rostro como su misma voz. No en vano, también es madre de una niña de corta edad.