Teodoro López Moratallacapitán de navío, director del real observatorio de la armada"En el Observatorio hacemos la hora de España, y la hacemos realmente buena"

El capitán de Navío Teodoro López, nacido en Cartagena, vive en uno de los puntos más altos de la Bahía de Cádiz, en el que, siendo el recinto en el que se fabrica y custodia la hora oficial de España (sí, esas señales que se oyen al inicio de los informativos radiofónicos), parece paradójicamente que el tiempo no pase o se haya parado. Su residencia oficial y temporal está en el Real Observatorio de la Armada de San Fernando, que dirige desde hace apenas un mes y en el que lleva 30 años destinado. El edificio neoclásico está rodeado por jardines y el entorno conserva el aire que se supone pausado de cuando se fundó este centro científico de primer orden mundial, a finales del siglo XVIII. El Observatorio, una joya del saber nacional, que fue el primero geomagnéticode España, el primero en el que se instaló un sismógrafo y el primero que se usó para seguir la carrera espacial vigilando los vuelos del 'Sputnik' es el lugar más visitado por los turistas en San Fernando, pese a que don Teodoro repite una y otra vez, que "no es un museo, sino un centro de investigación y trabajo". Y en pocos meses se abrirá el nuevo Edificio de la Hora, que será todo un hito de modernización.

-Acaba de acceder a la dirección, pero usted no es nuevo ni mucho menos en el Observatorio.

-No, ahora en septiembre va a hacer 30 años que vine a hacer el curso de estudios superiores en Ciencias Físicas y Matemáticas, que es la formación que está diseñada expresamente para el personal que va a pasar destinado al Observatorio de forma continuada. Son muchos años, toda una vida.

-Lo normal es que los directores del Observatorio hayan tenido esa trayectoria.

-Sí, tradicionalmente los directores y el personal del Observatorio, los oficiales que trabajan en las actividades científico-técnicas tienen la permanencia aquí. Aunque la Armada se caracteriza por la movilidad de su personal, siempre ha entendido que para la labor que desempeñamos aquí hace falta continuidad. Hay que estar constantemente al día, trabajando, porque en el momento en que uno se desconecta dos, tres años, la reconexión suele ser muy complicada.

-¿Cómo se sintió atraído por esta rama, que más que militar es científica?

-La verdad es que yo ingresé en la Escuela Naval, y la perspectiva era la de desarrollar una carrera normal de marino, e hice mis embarques, mi viaje en Elcano, los tres años de alférez de navío en buques, un año de teniente de navío en el Cuartel de Instrucción de Cartagena... y en ese momento convocaron el curso que dije antes. A mí siempre me ha gustado el estudio, aparte de la Marina. Fue una decisión tomada con mi mujer y no me arrepiento. Fue una decisión difícil porque renunciaba a muchas cosas que mis compañeros de mi promoción sí han tenido, pero creo que a la larga estoy satisfecho.

-¿A qué tuvo que renunciar?

-Pues por ejemplo, no he tenido la suerte o el privilegio de poder mandar un barco, que es algo que a todos los marinos nos entusiasma. Es un cambio brusco, radical más bien, que es dedicar tu vida a una actividad científica, aunque al servicio de la Armada siempre. Este es el observatorio astronómico más antiguo de España, pero nace con vocación naval y la sigue manteniendo. Nos dedicamos ahora a muchas otras cosas, pero dependemos del Estado Mayor de la Armada y servimos a todos los objetivos que este nos encomiende. Por ejemplo, seguimos publicando el Almanaque Náutico, que es una publicación que utilizan los marinos para situarse en alta mar mediante observacione astronómicas. A pesar del uso del GPS, se sigue publicando desde 1792, y la Organización Marítima Internacional lo exige para todos los marinos que se alejen a más de 60 millas de la costa.

-Usted ha dicho que el tema del tiempo es apasionante. Convénzanos.

-Lo es, desde sus orígenes. Podíamos estar hablando horas. El tema del tiempo es inherente al marino. La necesidad de saber la hora que es, y de poder transportarla, viene por los marinos y a raíz de que empezaran los viajes trasatlánticos. Mientras se hacía todo navegación costera no había problemas porque había referencias en tierra, pero cuando estamos en mitad del océano y lo único que vemos es el horizonte y las estrellas, o sabemos la hora que es o no hay forma de calcular la longitud. La latitud sí se sabía calcular ya, con la estrella polar y el sol. Había el dicho de "paralelo coger, tierra encontrar" para llegar a América. Pero la longitud estaba indeterminada, y hay casos terribles de barcos que se perdieron por eso.

-¿Y qué tiene que ver el tiempo con eso?

-Para calcular la longitud (si se está más al este o al oeste) hay que tener en cuenta que la Tierra está girando, da una vuelta cada 24 horas. Cualquier sistema de localización se basa en situarse sobre puntos conocidos, una montaña, un edificio que sirven de referencia. En la mar es lo mismo, pero con una salvedad: que tal como yo veo el cielo en un punto sólo lo veo yo y ahora. Hace exactamente una hora lo vio o lo verá una hora más tarde alguien que esté 15 grados más al este o al oeste. Luego, o yo sé qué hora es o no puedo calcular la longitud. Y eso fue un problema de Estado, que dio lugar a que incluso la Corona española convocara un concurso a quien diera con la clave de cómo transportar la hora fiable en un barco. Y había un premio sustancioso. Hasta Galileo se presentó.

-¿Ya estaba inventada la hora?

-Sí, ya existía la hora local, claro. Pero el problema en los barcos tardó en resolverse dos siglos, hasta mediados del XVIII. Había que saber en el barco qué hora era en algún puerto. La solución era conocida: si yo sé la hora que es en San Fernando, y la llevo en un reloj que me la mantiene, y en mitad de la mar observo que es mediodía por la posición del sol, y en San Fernando son las tres, yo sé que llevo una diferencia de tres horas, que traducido a grados son 45. La solución se conocía, pero no se podía llevar a la práctica, porque no había relojes fiables en la época. Al final, en el siglo XVIII, Harrison, un carpintero británico que hacía relojes concibió un cronómetro de metal, suficiente bueno como para no atrasar ni adelantar sustancialmente y fue la solución. No es que sean los mejores relojes. Esos son los de péndulo, aquí tenemos algunos y le llamamos 'guardatiempos'. Llevan más de 200 años dando la hora exacta.

-Ahora son ustedes esos 'guardatiempos', entonces.

-Sí, somos los que hacemos la hora oficial de España, y la hacemos basada en relojes atómicos, los 'patrones atómicos' como les gusta llamarlos a los que hacen la hora. Tradicionalmente se utilizaba el movimiento de la Tierra como reloj, pero la Tierra es un reloj malo porque no gira a una velocidad constante. De hecho, llevamos bastante tiempo que la Tierra está decelerándose, cada vez girando más despacio. Eso significa que si el segundo es una fracción de una vuelta de la Tierra, el segundo se va haciendo más largo. Con lo cual no es una unidad constante. De ahí que cada cierto tiempo haya que atrasar la hora oficial un segundo.

-Pues tienen ustedes una responsabilidad muy grande.

-Sí, y además muy trascendente, con mucha repercusión hoy en día. Porque no había remedio para superar eso de que la Tierra fuera un mal reloj, y a fin de cuentas no había uno más preciso. Hasta que en mitad del siglo XX se inventa un reloj atómico, que no tiene nada que ver con la energía nuclear. Lo que hace es medir fielmente una vibración del átomo de cesio, como si el átomo vibrara un número de veces por segundo. Explicándolo de manera que se entienda, cuando el átomo ha vibrado 9.192.631.770 veces ya tenemos un segundo, y a partir de ahí contamos el siguiente, y el siguiente.... por eso digo que en cierta forma aquí se hace el tiempo. Hacemos la hora de España, y sin falsa modestia, puedo decir que hacemos una hora realmente buena.

-¿Hay alguna posibilidad de que ese control de la hora falle?

-Nuestros relojes no han fallado nunca. Tenemos ahora mismo seis patrones (relojes) de cesio y dos máseres de hidrógeno, o sea que es un sistema redundante en su fiabilidad. El servicio está garantizado. Una catástrofe puede pasar siempre, pero nunca se ha interrumpido el servicio. Está todo muy redundante tanto al generar la hora como para evitar que se caiga la corriente.

-¿Como experto, qué respondería a la pregunta de si se puede viajar en el tiempo?

-Uuuh. Eso es... no digo que no, pero ahora mismo es inviable. Hasta donde yo sé. Ahora mismo es ciencia ficción. No es lo mismo que viajar a Marte, probablemente lo consigamos. Pero viajar en el tiempo ahora mismo va contra la física.

-¿A ustedes les han consultado alguna vez la conveniencia de adaptar la hora oficial española al huso horario europeo?

-Alguna vez, alguna charla he dado... pero no tengo una opinión formada. Creo que no es un problema de qué huso llevemos, sino de costumbres, que los españoles tenemos la suerte de contar con un clima que no tienen los europeos. Que disfrutamos de la luz del sol y vivimos con esa luz. Y en base a eso hemos organizado nuestra vida.

-¿Cree que cada día somos más esclavos de nuestro tiempo?

-Hombre, sí. Estamos quizá demasiado pendientes del reloj. Pero yo soy de los que piensan que somos afortunados de vivir en esta época y en esta parte del Globo. Lo que tenemos que hacer es saber discernir lo principal de lo accesorio.

-¿Qué es para usted perder el tiempo?

-Huy, eso es tan personal... porque hay veces que hay que perder el tiempo, hacer nada. Hay veces que uno necesita desconectar, y quedarse un rato mirando en la playa de Camposoto, o de Cortadura, mirando caer el sol. ¿Eso es perder el tiempo? Para mi gusto no. Tal vez perder el tiempo sea volver la vista atrás y pensar que te ha quedado algo por hacer y podías haber hecho.

-¿Vive pendiente del tiempo?

-Yo no llevo reloj, mire usted. Me encanta la cita de San Agustín, creo que en sus reflexiones, cuando dice; "¿Qué es el tiempo? Lo sé. Pero cuando alguien me pregunta e intento explicarlo, resulta que no lo sé". Hablar del tiempo es casi filosófico. Pero no soy un obseso del tiempo. Y además, es tan relativo...

-¿Sonríe cuando decimos '20 años no es nada'?

-Es que no lo es. En mi trabajo de efemérides lo mismo he trabajado con datos de hace mucho tiempo o calculando para el futuro, y llega un momento en que pierdes la noción, porque a lo mejor estoy calculando los eclipses de sol en la década de 2020 a 2030 y estoy durante ese tiempo inmerso en esos años.

-Pues eso es casi como viajar en el tiempo...

-Eeehh. Es evidente que sí, ja.