Temor ante un 'parón' en Janer

Ayer, no obstante, las críticas llegaron en clave política, a través del PSOE local y en boca de Conrado Rodríguez, secretario de coordinación del área de acción electoral en el partido y concejal de Presidencia y Desarrollo Económico en el Ayuntamiento. "Nos tememos lo peor", aseguró. Y lo peor es que el proyecto del parque comercial y empresarial, que en La Isla se ha vendido como una actuación estratégica para relanzar su actividad económica, no se pueda llevar a cabo por la falta de financiación. "Lo advertimos", recordó ayer Conrado Rodríguez, mano derecha de la alcaldesa, al cuestionar la capacidad económica de Zona Franca para impulsar este proyecto, cuyas obras de urbanización están presupuestadas en 6,2 millones de euros. Desde el PSOE -que es la formación que encabeza el gobierno municipal- se aludió a los 11,6 millones de euros de déficit con el que Zona Franca ha cerrado el ejercicio de 2015, un dato del que se dio cuenta esta semana en el primer pleno que preside el nuevo delegado especial del Gobierno para el Consorcio, Alfonso Pozuelo.

Nada, de hecho, impide el comienzo de las obras de urbanización desde el año 2015, aunque el inicio de los trabajos -anunciado en reiteradas ocasiones- nunca se ha llegado a producir. Todos los trámites urbanísticos se completaron durante el mandato anterior, en el que se promovió la tramitación de un plan especial que no estuvo exento de polémica al incluir en un primer momento una torre-hotel de 22 plantas en los límites del Parque Natural de la Bahía que posteriormente tuvo que ser descartada de la ordenación. También la intervención arqueológica -que en su momento dio bastante que hablar a raíz de la aparición de una amplia necrópolis con medio centenar de enterramientos y una docena de hornos de la época púnica- está finiquitada desde hace tiempo. Pero en Janer no se mueve absolutamente nada. Y tampoco se espera que esta situación cambie en los próximos meses, sobre todo, tras conocer la situación económica del Consorcio gaditano.

Un proyecto que se intenta impulsar desde el año 1999

En 1999, Defensa -no sin polémica- acordó cerrar la escuela de artillería y dirección de tiro de la Armada y llevársela a Cartagena. Fue entonces cuando empezó a plantearse la posibilidad de que Zona Franca desarrollará estos terrenos. Las primeras propuestas formales se formalizaron en el año 2000 y en el protocolo de intenciones que el Ayuntamiento suscribió con Defensa en 2002 se hablaba ya de la desafectación de estos 65.000 metros cuadrados, que finalmente no se produciría hasta cuatro años más tarde. En 2005, Zona Franca -con José de Mier (PSOE) como delegado- firma un protocolo con Defensa para desarrollar estos suelos. La compra, no obstante, no se formalizaría hasta mucho más tarde, hasta el año 2013. Jorge Ramos (PP) firmó la adquisición de los suelos por 6,7 millones de euros. Fue entonces cuando empezó la tramitación.