Tecnotur echa el cierre

El Centro Tecnológico de Turismo, Tecnotur, se encuentra en proceso de liquidación para su posterior cierre tras decidirse así en una reunión el pasado octubre entre miembros que componen el patronato de esta entidad.

Las instalaciones, situadas en la Loma del Puerco y cerca del Hotel Barceló, fueron inauguradas en junio de 2005 por el entonces ministro de Turismo, el socialista José Montilla, y se convirtió en el primer Centro Tecnológico Europeo para el turismo, ocio y calidad de vida "con el objetivo de contribuir tecnológicamente al desarrollo y mantenimiento de una industria turística líder, generando y gestionando la tecnología", según consta en su página web. No obstante, durante sus más de once años de existencia, estas instalaciones han deparado escasos resultados.

Los populares piden que se se utilice para crear un centro de formación de hostelería

La noticia sobre el inminente cierre de Tecnotur trascendió en una rueda de prensa que ofreció ayer el concejal popular José Manuel Lechuga, quien lamentó que se haya cerrado "lo que tenía que haber sido un referente en cuanto al turismo en España, algo que era una apuesta por la innovación, modernización y la competitividad dentro del sector turístico, que confirmaba que Chiclana era una potencia turística".

Lechuga señaló que el cierre es algo "propiciado por el hecho de que ni José María Román ni Manuel Jiménez Barrios luchan por Chiclana ante la Junta de Andalucía, administración que gobierna su partido, el PSOE". Desde el PP denuncian "el oscurantismo sobre el asunto por parte del PSOE, quizás para tapar que ha sido la falta de interés de los socialistas lo que ha arruinado Tecnotur".

Lechuga recuerda que Tecnotur es una fundación creada por administraciones públicas y empresas privadas. En su creación estaban la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento, la Universidad de Cádiz y la Cámara de Comercio y desde el Ministerio de Turismo vinieron los fondos Feder necesarios para construir el edificio.

Los populares reseñan que "el Ayuntamiento en su momento cedió una parcela espectacular por un convenio a la Diputación. Luego se unieron una serie de empresas privadas que constituyeron el patronato de Tecnotur".

Así, la formación popular destaca que "Tecnotur, que por su enclave y su entorno de calidad, tenía un futuro esperanzador para acabar siendo una referencia en el I+D+i dentro del turismo, recibió la puntilla cuando llegó a la Junta de Andalucía el consejero de Turismo Luciano Alonso, que fundó en Marbella el Laboratorio de Turismo de Marbella. Él es de Málaga y se llevó allí los proyectos y contenidos que necesitaba Tecnotur para vivir".

Esta situación, denuncia el Partido Popular, en la que "la Junta de Andalucía, que luego va diciendo que Chiclana es la Capilla Sixtina del turismo, hundió y fue la puntilla de Tecnotur". Contra estos hechos, sin embargo, José Manuel Lechuga manifiesta que "lamentablemente, ni José María Román ni Manuel Jiménez Barrios, flamante vicepresidente de la Junta de Andalucía, han dado la cara por Tecnotur".

Estas críticas llevan a Lechuga a mantener que "siempre ha habido una falta absoluta de compromiso de los socialistas con el turismo de Chiclana, como ocurrió cuando pedimos el Open Andalucía de Golf. No han sido capaces de traer nada al municipio. Todo lo bueno del turismo en Chiclana se lo debemos a la iniciativa privada, y no valen que digan que Tecnotur no era viable, porque en otros sitios funcionan experiencias similares, como centros tecnológicos del tipo del que existe en Valencia o el citado de Marbella, siempre con la ayuda necesaria".

Tras el "fracaso" que supone el cierre de esta iniciativa, el Partido Popular mantiene que "lo que indigna es que los mismos socialistas de siempre, pese a que hablen de renovación, los mismos que fundan algo ilusionante como Tecnotur en 2005 luego contribuyen a destruirlo".

Ante esta situación, desde el PP, "de cara al futuro, proponemos que las instalaciones magníficas de Tecnotur sean aprovechadas por el bien de Chiclana, por lo que solicitamos que las instituciones gaditanas pidan a la Junta de Andalucía que se transforme en un centro de formación dedicado a la hostelería y al sector hotelero de la provincia de Cádiz. "Hay aulas, y condiciones inmejorables y quizás esto pueda terminar, pensando en más largo plazo, en una extensión universitaria. Porque si hay un sitio donde deban estar los estudios de Turismo y donde puede extenderse la Universidad de Cádiz en materia turística es en Chiclana".