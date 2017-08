Tarifa recibe en solo 16 horas a 424 migrantes, 39 de ellos menores

La llegada de estos 424 migrantes no exigió la puesta en marcha de ningún dispositivo especial por parte del Ayuntamiento de Tarifa ni de la Subdelegación del Gobierno, aunque el 112 sí activó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Los menores fueron trasladados a los centros habilitados por la Junta de Andalucía para su acogida, y el resto de los ocupantes, siguiendo el protocolo, pasó a disposición de la Policía Nacional y del juzgado de guardia para decretar su devolución a Marruecos en el caso de los marroquíes; o su ingreso en los centros de internamiento de extranjeros de Algeciras y Tarifa cuando se trata de ciudadanos cuyo país de origen se desconoce.

Zoido se reúne hoy con colectivos de atención y apoyo a extranjeros

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se reúne hoy a partir de las 12:30 en el Ayuntamiento de Algeciras con varias ONG y colectivos sociales de atención a inmigrantes. En esta visita estará acompañado por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Ante el anuncio de esta visita, el Círculo Podemos Algeciras anuncia que no asistirá a esa recepción "en protesta por la posición inhumana que el ministro ha adoptado este verano en torno a la inmigración". La formación recuerda que Zoido pidió a las ONG que no beneficiaran la inmigración irregular, aunque posteriormente el ministro envió una carta de disculpa a los colectivos. Alejandro Gallardo, portavoz de Algeciras Sí Se Puede (ASSP), agrupación auspiciada por Podemos, señala que no asistirán "a un acto en el que se le rinde homenaje a un ministro que trata con ese desprecio y esa frivolidad una tragedia humana que se produce en nuestras costas". Gallardo considera, además, que el acto será "otra pantomima más de José Ignacio Landaluce, con la entrega de insignias de la ciudad a miembros de su partido por el mero hecho de serlo y sin que se justifiquen estos actos por ningún tipo de acción que suponga un beneficio para los algecireños".