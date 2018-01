Suspenso ecologista a la política municipal de medio ambiente

Es tiempo de hacer balance del año que acaba de terminar, y en lo que respecta a la política medioambiental que lleva a cabo el equipo de gobierno, el colectivo ecologista lo tiene claro: un suspenso. Para Ecologistas en Acción "el área municipal de Medio Ambiente cuenta para su gestión posiblemente con más medios que ninguna otra y parece adolecer de interés para dar soluciones a temas de los que sus responsables son conocedores". También recuerdan que los dirigentes del área "cuentan con una documentación detallada con diferentes inventarios de todas las cuestiones que les atañen y son conocedores de la baja calidad ambiental y paisajística de la ciudad".

Entre sus demandas, los ecologistas enumeran por ejemplo que "hay programas de reposición y mantenimiento de arbolado que no se cumplen; no se muestra voluntad para corregirse en la aplicación de fitosanitarios peligrosos para la salud de los ciudadanos; y se ha ultimado la privatización del camping Las Dunas, pasando por desidia de manos municipales a una empresa privada". También lamentan que no exista "ningún programa a medio y largo plazo para ayudar a frenar el cambio climático. Ecologistas en Acción sugirió al Ayuntamiento que se acogieran a la medición de consumo energético y contaminación municipal que ofrecía de forma gratuita la Junta de Andalucía, algo que serviría para medir nuestra huella de carbono, concienciar y mejorar en el ahorro pero que por lo que sabemos no se está haciendo".

Otra de las críticas lanzadas por Ecologistas en Acción se centra en la ausencia, a estas alturas, del esperado Centro de Protección Animal. "La gestión de este asunto ha brillado prácticamente por su ausencia desde el inicio del mandato, sin capacidad para resolver el entuerto o error manipulado donde lo situó cualquier interés oscuro de Caraballo, que no recibió rapapolvo alguno", dicen en referencia al jefe de servicio del área municipal de Medio Ambiente.