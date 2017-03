Suspendido el concurso de Carnaval de Algeciras tras caer al foso un espectador

La Asociación Cultural Carnavalesca Algecireña (ACCA) anunció ayer la suspensión del concurso de agrupaciones del Carnaval debido al empeoramiento del estado de salud de A.E.G, un joven de 27 años de edad y con Síndrome de Down que cayó al foso del Teatro Florida la noche del domingo cuando terminaba de cantar la chirigota en la que actuaba su hermana. El joven seguía ayer ingresado en estado crítico.

La decisión de la ACCA, que conlleva que todos los premios queden desiertos, se produce, según un comunicado emitido ayer por esta asociación, "en señal de respeto y cariño tras el accidente sufrido por un espectador".

Fuentes cercanas a la familia explicaron a este diario que el joven accidentado, A.E.G., sufrió ayer un derrame que provocó el empeoramiento de su estado, pasando de estable a crítico. Ingresó en la madrugada del lunes en el hospital Puerta del Mar de Cádiz y se encontraba en la UCI tras ser intervenido de urgencia por un cuadro de traumatismo craneal. Ayer por la tarde fue trasladado en ambulancia al hospital Punta Europa de Algeciras.

Según las fuentes consultadas por este diario, el joven cayó al foso supuestamente a causa de la euforia que sentía tras ver la actuación de la chirigota Si me toca me vuelvo loca, de la que forma parte su hermana, en la segunda de las tres semifinales del concurso. Se encontraba en primera fila en el patio de butacas y, justo cuando bajó el telón, se precipitó al fondo del foso, que no estaba tapado como ocurre en otras ocasiones en otros eventos celebrados en el mismo Teatro Florida. Ningún sistema de seguridad amortiguó la caída, lo que le causó las graves lesiones.

La ACCA explicó que la decisión de suspender el concurso se debe a la gravedad del estado de salud del algecireño. Esta opción contó con el respaldo de todos los grupos que forman la asociación y con el visto bueno de la Concejalía de Feria y Fiestas de Algeciras y del propio alcalde, José Ignacio Landaluce.