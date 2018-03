Susana Díaz y Zoido acuerdan reunirse para hablar de La Línea

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tiene intención de mantener una reunión con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para abordar medidas en la lucha contra el narcotráfico en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar y, especialmente, en el municipio de La Línea.

Según informaron ayer fuentes del Ejecutivo andaluz, el encuentro entre Díaz y Zoido tendrá lugar en una fecha pendiente de determinar a la espera de poder cuadrar las agendas de la jefa del Ejecutivo andaluz y del titular de Interior. La intención de Susana Díaz al promover esta reunión es trasladar una imagen de unidad institucional ante la situación del narcotráfico en La Línea, similar a la que ya ofrecieron Junta y Gobierno tras los daños provocados por el temporal en la costa con su visita el pasado 5 de marzo a La Antilla (Huelva) junto a Mariano Rajoy.

La presidenta andaluza defendió públicamente en varias ocasiones la necesidad de poner solución a la falta de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en la zona, que los sindicatos calculan en torno a los 300 efectivos, a raíz de que un detenido por su relación con el narcotráfico fuera liberado a principios de febrero por una veintena de encapuchados que se personaron en el Hospital de La Línea al que había sido trasladado tras sufrir heridas en la persecución.

Este episodio llegó a provocar un cruce de cartas entre Zoido y Díaz el pasado 7 de febrero. El ministro del Interior defendía el refuerzo policial por el "caso excepcional" ocurrido en el hospital linense, que "no empaña la brillante actuación diaria" de los agentes, y reprochaba a Susana Díaz que manifestase públicamente su preocupación por los narcotraficantes en el Campo de Gibraltar tras no transmitirle antes "queja alguna". Díaz contestó a Zoido con otra carta en la que no dudaba "de los esfuerzos" de su departamento en la zona, "pero sí de los resultados" .