El Supremo ratifica el cese de Fernández en el Consejo Regulador

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández que pretendía que se considerase despido su cese como presidente del Consejo Regulador de las denominaciones de Origen 'Jerez-Xeres-Sherry', 'Manzanilla' y 'Vinagre de Jerez', ocurrido a raíz de que, el 24 de abril de 2012, la juez Mercedes Alaya acordase su ingreso en prisión provisional por el caso de los ERE fraudulentos.

En un auto del 15 de diciembre, la Sala de lo Social inadmite el recurso del ex consejero y declara firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que estableció que la relación de Fernández con el Consejo Regulador no era común sino especial de alta dirección.

No admite el recurso del ex consejero de Empleo, que veíasu salida un despido

Según la sentencia, no cabía la suspensión del contrato por su situación de prisión provisional, al no estar prevista dicha situación en el Real Decreto 1382/1985 que regula la relación laboral especial de alta dirección, considerando que la extinción de la relación laboral no se produjo por despido.

El TSJA estimó en parte el recurso del Consejo Regulador contra la sentencia de primera instancia del Juzgado de lo Social número 1 de Jerez, que consideró que sí hubo despido y que fue improcedente.

Antonio Fernández presentó recurso para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Supremo cuestionando el carácter especial de su relación con el Consejo Regulador, defendiendo la posibilidad de suspender el contrato por la situación de prisión provisional, y solicitando la declaración de nulidad o subsidiariamente improcedencia del despido.

El Supremo rechaza el recurso porque las sentencias planteadas por el ex consejero como de contraste con la del TSJA no plantean supuestos similares, por lo que no puede entrar en el fondo del asunto.