Sorpresa municipal por los criterios que hicieron perder los fondos Edusi

A un solo punto se quedó la ciudad de poder acceder a los 10 millones de euros correspondientes a los fondos Edusi que finalmente le fueron denegados, según explicaron ayer el propio alcalde, José María Román, y el delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, tras la reunión mantenida el martes por ambos en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en Madrid, para conocer de primera mano los motivos por los que el Ayuntamiento se ha quedado fuera de las ayudas de la segunda convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.

En este sentido, cabe recordar que en dicha convocatoria se han repartido 104 millones, unas ayudas en torno a las cuales, y a los motivos de la denegación en el caso de Chiclana, mantuvieron los representantes municipales un encuentro con Jorge García Reig, director general de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda, y María Dolores Ortiz, vocal asesora de la subdirección general de Cooperación y Desarrollo Urbano, así como un representante de la empresa consultora. En lo que respecta a los criterios y los motivos por los que la ciudad ha quedado fuera de esta segunda convocatoria de ayudas Edusi, el propio José María Román explicó que "la nota del corte para lograr estas ayudas se cerró en 72,5 puntos sobre 100, mientras que Chiclana ha obtenido 71,5, es decir, nos hemos quedado a solo un punto sobre 100 para lograr los 10 millones". "Mantuvimos una conversación de una hora aproximadamente, en la que les trasladé nuestra intención de alegar a la puntuación obtenida y, de forma especial, en dos apartados concretos, que suponen ese punto que nos falta para alcanzar la nota de corte", continuó el primer edil, recordando que en la primera convocatoria Chiclana obtuvo un total de 62 puntos sobre 100, después de que los apartados del proyecto presentado fueran calificados con un excelente, 13 buenos, 13 medios y cinco insuficientes. Así pues, en esta segunda convocatoria, los resultados han sido 71,5 puntos sobre 100, gracias a 27 buenos, cuatro medios y un insuficiente. "Lo que nos sorprende y no llegamos a entender es que nos dijeran que el subcriterio 4.1, evaluado en la primera convocatoria como excelente, no se tocara por considerarse que no podía mejorarse tras esa buena calificación y, sin embargo, después de reproducirlo íntegramente nos califican ese mismo apartado con un 'bueno', perdiendo 0,25 puntos", explicó Román haciendo evidentes la contrariedad e incredulidad de la delegación municipal que se trasladó a Madrid y añadiendo que "si en la primera convocatoria era excelente, no puede ser valorado ahora con menor puntuación".

Por otro lado, en el subcriterio 2.2, que incluye algún ámbito relevante de análisis del área urbana, "incluimos un ámbito extraordinario como el entorno salinero, así como la innovación y la inversión. Pero, a pesar de que el subcriterio fue mejorado, hemos pasado de obtener un 'bueno' en la primera convocatoria a un 'medio' en esta segunda, perdiendo 0,75 puntos".

Tanto el director general de Fondos Comunitarios como la asesora nos dijeron que la estrategia de Chiclana es buena, pero que las comisiones evaluadoras son distintas. Por tanto, al tratarse de un grupo de personas, se puede evaluar con mayor o menor grado de acierto", recalcó Román.