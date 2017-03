Sindicatos y patronal de la estiba vuelven a retomar mañana la negociación

Los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco retomarán mañana las negociaciones que mantienen sobre la reforma del sector de la estiba que el Gobierno impulsa a través de un Decreto Ley para liberalizar esta actividad y que cumpla con la normativa europea.

El mediador designado por el Gobierno para la negociación, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, ha convocado una reunión técnica, esto es, para los abogados de ambas partes, a las 12:30 de este martes, según informaron ayer fuentes del sector. En función del resultado de este encuentro, Peña convocará posteriormente, bien en la tarde del mismo martes o ya el miércoles, a los representantes de los sindicatos del gremio (Coordinadora de Trabajadores del Mar, CCOO, UGT, CIG y USO) y de la patronal Anesco.

Las nuevas reuniones tienen como objetivo intentar lograr un acuerdo en el plano laboral sobre la reforma del sector de la estiba. Un eventual acuerdo se conseguiría in extremis, dado que el debate y votación del Decreto Ley de la reforma está previsto para este jueves, día 16, después de que el Gobierno lo retrasara una semana para dar más margen a la negociación. No obstante, en las nuevas reuniones no está previsto que asista representante alguno del Gobierno, a pesar de la petición unánime que sindicatos y patronal realizaron tras el último encuentro, el del pasado miércoles.

El principal punto de la negociación es la reivindicación de los trabajadores de que se garanticen sus puestos de trabajo tras la reforma. La patronal ya ha manifestado su compromiso en ese sentido, si bien pide ayudas públicas. En concreto, la propuesta de Anesco pasa por que el Estado financie las jubilaciones anticipadas voluntarias que pudieran producirse, las salidas voluntarias que no pudieran ser por prejubilación y otras formas de reducción de plantilla. Los sindicatos ven positiva la propuesta empresarial, pero pretenden que se garantice y, por ello, piden la vuelta del Gobierno a la negociación. El Ministerio de Fomento sigue descartando entrar en las reuniones, pues mantiene que se trata de temas propios de la negociación colectiva.

No obstante, la consecución de un acuerdo entre patronal y sindicatos sobre la reforma podría llevar a los grupos parlamentarios a dar su apoyo en el Congreso al decreto que la articula, mientras que aún no tiene respaldo de ninguna formación.