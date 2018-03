El 'Mein Schiff 1' saldrá de Navantia Cádiz como el 'Marella Explorer'

El astillero de Navantia en la capital gaditana acometerá a partir de mediados del próximo mes de abril una nueva reparación de cruceros con un carácter especial: se encargará de transformar por completo la imagen visual de uno de estos buques de pasajero, que saldrá de Cádiz con otro color y otro nombre. Como ya hiciera tiempo atrás con el Splendour of the Seas (de la Royal Caribbean) y su transformación en el TUI Discovery II en mayo del año pasado, en esta ocasión le tocará el turno al Mein Schiff 1, hasta ahora propiedad de la empresa turística TUI.

Este buque, habitual en el muelle ciudad con sus escalas en las que llegan a la capital cientos de turistas, será sometido a una profunda reforma que llevará al dique de Navantia a emplearse casi 40 días. Según ha podido saber este periódico, las labores en las que se afanará la plantilla y la industria auxiliar irán desde la puesta a punto del sistema de propulsión y maniobras al pintado del casco, revisión de la cadena de anclaje y apoyo logístico, lo que supondrá un importante movimiento en el dique gaditano debido a la necesaria entrada y salida de camiones cargados de contenedores. Tras eso, el crucero llevará otro nombre, el Marella Explorer, después de que la propia TUI anunciara que este barco ha sido transferido a la empresa crucerista Marella Cruises (antigua Thomson Cruises).

Está previsto que en esta reparación puedan trabajar entre 350 y 400 operarios de contrata

Fuentes del comité del astillero gaditano explicaron a este periódico que el crucero llegará al dique el próximo día 14 y que permanecerá unos 40 días. Eso, según sus cálculos, propiciará que puedan entrar a trabajar en el dique entre 350 y 400 empleados de industria auxiliar de gremios muy diferentes. Eso, junto con los 150 empleados de plantilla de Navantia en la capital, hará que sólo ese barco logre dar trabajo a cerca de 600 personas durante más de un mes.

Desde el comité valoraron que el astillero de Reparaciones de Cádiz se esté 'especializando' en este tipo de reformas, en las que un crucero entra perteneciendo a una compañía y con un nombre y sale con otro dueño y otro calificativo en proa y popa. Además, explicaron que están "perfectamente preparados" para estos trabajos en los que son distintas nacionalidades las que intervienen en todas las operaciones necesarias.

Pero no será el único buque que dé ocupación al astillero. De hecho, este fin de semana, el dique 1 de la factoría gaditana acogerá la varada de dos barcos al mismo tiempo, algo que no suele ser habitual. Se trata de dos buques de la compañía noruega Havila Shipping. Aunque no ha trascendido el nombre de las naves, es muy probable que se trate de buques dedicados a carga.

Permanecerán en el astillero de la capital cerca de una semana, lo que traerá consigo además la entrada de más personal de industrias auxiliares. Además, la entrada doble es posible gracias a que ha finalizado la reparación de la puerta del dique, que ha sido renovada.

Y ya a comienzos del próximo mes de mayo, Navantia Cádiz acogerá a otro de sus encargos-estrella, la reparación del Mariner of the Seas (Royal Caribbean). Según explicó en su día la compañía crucerista, el dique gaditano someterá a este barco a una completa revitalización, lo que supondrá una inversión de más de 90 millones de dólares, tras la que el barco contará con la última tecnología. Además, supondrá dar empleo, de nuevo, a centenares de empleados de contrata en la Bahía.

De esta forma, el astillero de Reparaciones de Navantia en Cádiz sigue sumando hitos que llevan a posicionarlo como uno de los diques elegidos por todas las compañías de cruceros del mundo para reparar.