Sanz niega que la pesca se viera afectada si se realiza un dragado

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró ayer que existe un informe técnico, ajeno a la Administración del Estado, que aclara que "no habría afección a la pesca" en el caso de que de que se efectuaran dragados en el Placer de San Jacinto, situado frente a la desembocadura del Guadalquivir, para la obtención de arena para las playas de Huelva y Cádiz tras los daños sufridos en los últimos temporales. Todo ello después de que la Dirección General de Pesca de la Junta haya vuelto a denegar, en el transcurso de las últimas negociaciones, la petición de efectuar dragados en el citado lugar y en la Flecha de El Rompido.

A preguntas de los periodistas durante la presentación del Plan Aldea en El Rocío, Almonte (Huelva), Sanz ha precisado que ante esta situación, la Junta "tendrá que ofrecer otras alternativas", ya que las opciones que ha propuesto "no son válidas por la calidad de la arena al tratarse de zonas que son vertederos de dragados de puertos en las que puede haber arena contaminada y no son aptas", por lo que ha pedido "alternativas urgentes".

Al respecto, ha asegurado que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa "ha realizado un consulta, mediante mail, a un investigador, y luego hay un informe técnico, ajeno a la Administración, que aclara a Costas que no habría afectacción a la pesca" en la zona del Placer de San Jacinto. Además, ha asegurado que "Costas no va a proponer nada que dañe al medio ambiente, es garante de la protección medioambiental".

Antonio Sanz ha dejado claro que no quiere "crear ni buscar polémica, pero sí tenemos que aclarar cosas porque tapándolas no vamos a ningún lado", por tanto ha pedido soluciones a la Junta de Andalucía. "No quiero polémicas, quiero soluciones que ofrezcan alternativas", ha zanjado.

El delegado del Gobierno en Andalucía ha recordado, a este respecto, que "todas las actuaciones en el litoral que no dependen de la Junta", entre ellas las reparaciones de los accesos, "están ya en marcha", y que el Gobierno de España ha aprobado "con la máxima celeridad" una partida de 35,6 millones de euros para el arreglo de las playas andaluzas, de los que 30 se destinan a Huelva y Cádiz.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, calificó ayer de "incomprensible" la zona propuesta por el Gobierno central para la extracción de arena al objeto de reparar el litoral dañado por los temporales de este invierno, así como ha incidido en la disposición de la Administración regional a colaborar en todo lo posible para que las playas estén listas cuanto antes, dejando claro que la responsabilidad de extraer arena y regenerar las playas es competencia "exclusiva" del Estado.

El consejero ha explicado que el Gobierno "de manera incomprensible se empeña en extraer arena de una zona de la que se pondría en riesgo el modo de vida de miles de familias del Golfo de Cádiz" por su relevancia para el sector pesquero e incidencia en especies "estratégicas" para la economía de la zona como la chirla, el langostino, o la acedía. En este sentido, ha remarcado que los criterios de la Junta al respecto también los comparten los técnicos del Instituto Español de Oceanografía, el cual es un organismo estatal, de manera que ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el Ejecutivo "se empeñe" en una zona de reserva de pesca de importancia para la extracción.