Sanz defiende que "no hay dificultad" para sus cargos

El presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, manifestó que se siente "con ganas e ilusión de trabajar" con sus compañeros para volver a liderar el partido en la provincia, después de que la dirección nacional "haya decidido que es posible" que se presente pese a que ostenta un cargo público. Tal y como se publicó ayer, la dirección nacional del PP aprobará una excepción que permita a Sanz compatibilizar su cargo en el partido con sus actuales responsabilidades como delegado del Gobierno en Andalucía.

Ayer, en declaraciones a los periodistas en Cádiz, Sanz señaló que el partido toma las decisiones "que considera de interés para cada momento, para cada situación y para cada provincia" y que en los próximos días presentará su candidatura para la presidencia del partido en Cádiz de cara a un congreso provincial que se celebrará el 27 de mayo. Además, el representante defendió que su trabajo como delegado del Gobierno en Andalucía "se desarrolla en la misma comunidad autónoma" y que "no hay dificultad" para que compatibilice ambos cargos.

"Me siento con ganas e ilusión de trabajar con mis compañeros porque el liderazgo del PP en la provincia es un liderazgo de equipo, y creo en los equipos", reseñó, asegurando que se siente "con la misma fuerza o con más" que la última vez que se presentó. "La experiencia da más seguridad, y la ilusión y la pasión por la provincia de Cádiz siempre la he tenido", apuntó.

Tanto el presidente del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, que es secretario de Estado de Hacienda, como el de Córdoba, José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, no se presentarán a la reelección por incompatibilidad de cargos. Sin embargo, Génova no se opone a que el presidente del PP de Cádiz y delegado del Gobierno en Andalucía pueda optar a la reelección. Desde el PP andaluz siempre se ha defendido que el trabajo de Sanz está en Andalucía y no en Madrid y ello debilita su supuesta incompatibilidad.

La junta directiva provincial abordó anoche la organización de su congreso provincial que se celebrará el próximo 27 de mayo y serán 755 los compromisarios que participen en el cónclave. José Ignacio Landaluce será el presidente de la mesa; María José García-Pelayo presidirá la comisión organizadora; y Daniel Nieto y Jorge Vázquez serán los vicesecretarios. El PP concretó los equipos de las tres ponencias que se debatirán durante el congreso.