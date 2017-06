Sanz anuncia un refuerzo policial y un plan social para La Línea

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, anunció ayer la llegada, esta misma semana, de un refuerzo de seguridad para la ciudad de La Línea que estará compuesto por unidades especiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La medida, con la que el Ejecutivo busca poner freno a la acción de las redes del narcotráfico y del contrabando de tabaco, se completará con el impulso de un plan de acción social bajo la figura de un comisionado o mesa técnica similar a las que ya existen en otras zonas de Andalucía, como el Polígono Sur de Sevilla. El alcalde linense, Juan Franco, se mostró satisfecho con este planteamiento tras haber reclamado al Ejecutivo en los últimos días un plan de choque para atajar la crisis de seguridad ciudadana que atraviesa la ciudad.

El refuerzo estará formado por 40 agentes de la Guardia Civil de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) así como por varias dotaciones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional. Sanz declinó detallar cuántos agentes del Cuerpo Nacional de Policía serán desplazados a La Línea en este paquete de refuerzo ni el tiempo que permanecerán en la ciudad "para no dar pistas a los malos". Sí agregó que antes de que concluya junio la comisaría linense recibirá otros 15 agentes en prácticas y a dos suboficiales de la escala ejecutiva que se sumarán a la dotación de la UPI y UPR antes descrita.

17Policías nacionales. Llegarán en prácticas al margen del refuerzo inmediato antes de que acabe junio.

El delegado visitó la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, el cuartel de la Guardia Civil y la jefatura de la Policía Local para agradecer el trabajo de las fuerzas de seguridad en la ciudad tras las últimas intervenciones y tras la muerte, en acto de servicio, del agente de la Policía Local Víctor Sánchez mientras participaba en una operación contra el contrabando de tabaco. Tras mostrar su pesar por el suceso, Sanz pidió que no se busque rédito político de lo sucedido. "Es tiempo para la responsabilidad y no para el rédito político. No es tiempo para recordar el pasado y lo que uno u otro ha hecho, sino para sumar esfuerzos y coordinar las actuaciones", valoró.

Sanz insistió en pedir que no se utilice la situación vivida la semana pasada para hacer política, sino para que exista la máxima unión y coordinación de todos. El delegado destacó que las fuerzas de seguridad dan ejemplos de actuaciones coordinadas todos los días, un aspecto que se buscará potenciar. "Hay una labor eficaz que no puede quedar tapada por hechos que se producen. La respuesta policial tiene un nivel de eficacia constante. Arriesgan y se juegan la vida, por lo que les damos nuestro apoyo, aliento y reconocimiento", dijo Sanz, quien negó tajantemente que se haya perdido el principio de autoridad por parte de los delincuentes frente a los policías.

"Nuestra apuesta es diseñar actuaciones más eficaces a través de la actuación conjunta, que esto se mantenga en algo constante. La respuesta tiene que ser abordar la situación con la máxima fortaleza y medidas a medio y largo plazo, no es novedad lo que venimos haciendo", subrayó.

A escala local, Sanz se comprometió con el alcalde a estudiar fórmulas para incrementar la plantilla de la Policía Local, que ha pasado de 170 a 105 agentes en los últimos años. "Me ofrezco para buscar la fórmula para que el Ayuntamiento de La Línea pueda incrementar su contratación. Para 2017 hay una limitación de seis plazas para la Policía Local. Vamos a estudiar si hay fórmulas para 2018 y si la encontramos, lo haremos", aseguró.

El representante del Gobierno en la región también apuntó que hay medidas en el medio y largo plazo como la próxima convocatoria de 25 plazas para la comandancia de la Guardia Civil, la compra de nuevos vehículos y equipamientos o el refuerzo que llegará de la mano de la Operación Paso del Estrecho (OPE) y el Plan Verano Seguro. "Toda la comarca se va a ver reforzada con estos planes, aunque la OPE no afecte directamente a La Línea", reconoció.

El alcalde realizó una primera valoración del refuerzo anunciado por el Ejecutivo. Para Juan Franco, la presencia de más agentes de la Guardia Civil y de las nuevas promociones y unidades específicas de seguridad ciudadana, en el caso de la Policía Nacional, potenciará su presencia habitual en la ciudad y, por extensión, dará mayores garantías a nivel ciudadano. Franco dijo confiar en que con esta serie de compromisos pueda cambiar el estado de inseguridad que padece la ciudad desde hace algunas semanas. El alcalde estuvo acompañado en la reunión por el teniente de alcalde y representante de la Administración General del Estado, Ignacio Macías.

COMISIONADO

Sanz enfatizó que la acción de las fuerzas de seguridad debe verse complementada con medidas de corte social. El representante del Ejecutivo explicó que se planteará a la Junta de Andalucía la creación de un comisionado o mesa técnica que permita evaluar la seguridad y también impulsar medidas de regeneración en ámbitos como la vivienda, empleo, formación o la integración. Sanz puso como ejemplo otras localidades de Andalucía, en clara referencia al Polígono Sur de Sevilla, que cuenta con un comisionado activo desde el año 2003. El comisionado reúne a varias administraciones para impulsar este tipo de medidas y aportar la financiación necesaria.

"Tenemos que dar una respuesta que no sólo tiene que ser policial. También hay que plantear medidas de carácter integral, más aún ante la incertidumbre del Brexit, para promover el desarrollo integral de la zona", explicó Sanz.

Además, la subdelegación del Gobierno en Cádiz, que titula Agustín Muñoz, pondrá en marcha una comisión de seguimiento que se reunirá semanalmente para evaluar la evolución de la situación en la ciudad, algo que también agradeció el alcalde linense.