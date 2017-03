Sanciones de 200 euros por arrojar basura fuera de las horas fijadas

El Ayuntamiento ha editado un bando que "recuerda alguna de las principales normas relativas a la limpieza y el depósito de residuos sólidos urbanos", habida cuenta de que "en las últimas semanas se ha detectado que algunos ciudadanos las están incumpliendo, al hacer acopio de basura de forma indebida en determinadas calles de la ciudad", según informó ayer viernes el Gobierno municipal.

El bando se fundamenta en que "estas actitudes no pueden ser toleradas, porque suponen un grave atentado contra las normas más elementales de convivencia que ocasiona gravísimos problemas a los vecinos que residen en esas zonas y que empaña de forma muy negativa la imagen de Rota como municipio turístico". Así, recuerda, entre otras cosas, que el horario para tirar basura orgánica en los contenedores de superficie es de siete de la tarde a doce de la medianoche. En los soterrados puede hacerse a cualquier hora, "siempre que los contenedores no se encuentren llenos". Para el papel, el vidrio y demás residuos de recogida selectiva no hay horario fijado.

Las sanciones por arrojar basura fuera de los contenedores y del horario fijado son de 200 euros.