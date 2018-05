Sánchez afronta la candidatura del PSOE con ilusión y ganas

La recién designada candidata del PSOE a la Alcaldía de Conil, Carmen Sánchez, ha manifestado que afronta este cometido con "ganas e ilusión". La socialista ha manifestado que es una decisión que lleva barajando varios meses y que finalmente se ha decidido.

Su vinculación con el PSOE le viene desde los 14 años y por tradición familiar, ya que su padre fue concejal y diputado provincial, por lo que se siente respaldada por las ejecutivas local y provincial.

Sánchez ha manifestado que "es una etapa diferente, porque años atrás he ido en diferentes candidaturas, pero me he dedicado más a lo orgánico dentro del partido que a lo institucional". "Soy secretaria de organización desde el año 2008, y desde octubre de 2017 me nombraron secretaria de política social, dependencia y discapacidad en la Ejecutiva Provincial".