San Fernando confía en que el contrato de las corbetas se firme "después del Ramadán"

Nada nubla el futuro del contrato con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas para su Real Armada en el astillero de La Carraca, en San Fernando. Nada hace que corra peligro, pero no se espera que la firma del acuerdo vaya a estar antes de la celebración del Ramadán, que este año comienza el 27 de mayo y finaliza el 25 de junio. Así de contundente se mostró hace una semana el nuevo presidente de Navantia, Esteban García Vilasánchez, acerca de la ansiada carga de trabajo que mejore la situación de la factoría de La Isla.

Sus explicaciones a los representantes sindicales se producía recién acabado el viaje a Oriente Medio que había realizado, en una reunión en la que se trató sobre la nueva estructura organizativa que plantea el nuevo responsable de la compañía. Eso sí, "el encuentro sirvió para ir más allá de esos planes y de presentarle las quejas sobre la anterior estructura", apuntó ayer Jesús Peralta, presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, que puso sobre la mesa la cuestión que más preocupa en las instalaciones de la antigua Bazán: la carga de trabajo que venga a paliar las escasas tareas que ahora mismo realizan. Según Peralta, esa subactividad se sitúa en un 40-45%, ya que la construcción se limita a la puesta a punto del ya botado Buque de Acción Marítima (BAM) para la Armada. "Están con el tema de armamento y con las tareas necesarias para iniciar las primeras pruebas del buque", dijo.

Esteban García Vilasánchez tranquilizó a los responsables sindicales ante posibles interesados en quedarse con el contrato de las corbetas. "Le preguntamos por la delegación americana, y nos dijo que no había que preocuparse porque en esas relaciones comerciales no entran las corbetas. Tampoco había que estar inquietos por el interés del Gobierno turco. Insistió en que el contrato no corre peligro", señaló el presidente del comité de los astilleros isleños.

Desde la dirección de Navantia se considera que el viaje a Arabia ha sido "esclarecedor", tras reunirse con los tres organismos implicados en este acuerdo, entre ellos su Ministerio de Defensa, por lo que sólo es cuestión de tiempo que se produzca la rúbrica".