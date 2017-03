Samuel descansará en Barbate

Samuel, el niño congoleño que no pudo alcanzar el destino que su madre dibujó para los dos, descansará por fin para siempre en tierras gaditanas. Su madre, naufragada con él en una embarcación de plástico en su intento de entrar en Europa, será enterrrada en Argelia. Mañana viernes a mediodía, Samuel será enterrado en Barbate. Así lo anunció ayer en rueda de prensa en el Centro Tierra de Todos de Cádiz Aimé Kabamba, padre del pequeño de seis años cuyo cadáver fue encontrado por un barbateño el viernes 27 de enero entre las rocas de la playa de Zahora.

La familia de Aimé, tras varias consultas como es tradición en su tierra, así lo ha decidido, manifestó él mismo ante una nutrida concurrencia de periodistas: "Ya cuando identifiqué a mi mujer, Veronique -cuyo cuerpo apareció en las costas argelinas-, la familia decidió que se enterrara en Argelia, y ahora han visto que no se entendería en mi tierra que me trajera al Congo sólo al niño, y hemos decidido que se quede en Barbate, donde fue hallado su cuerpo".

El viaje de la madre con su hijo se hizo en busca de tratamiento para el cáncer de ella"Hablaba con mi mujer todos los días. Y no sabía que hubiera decidido embarcarse"

Aimé compareció ante la prensa con rostro profundamente serio, acompañado de su hermano mayor Pierre , que ejerció de portavoz como manda también la costumbre en los momentos importantes. Entre todos, y con la ayuda de una traductora, desgranaron lo que ellos mismos calificaron de "historia de una tragedia que ha golpeado a una familia".

Pierre Kabamba, que agradeció al principio de su intervención la actuación del Gobierno y la acogida del pueblo español, situó el comienzo de la tragedia "en una enfermedad". Veronique, la esposa de Aimé, padecía de un cáncer en el cuello del que era tratada en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Ya había sido intervenida dos veces pero la dolencia no mejoraba, y los médicos le dijeron que para una necesaria tercera operación no había medios quirúrgicos en su país.

"Entonces, ante la gravedad de su estado, es cuando -contó Pierre- tras un consejo de familia, se decide que Veronique intente conseguir un visado para llegar a Europa y tener la atención necesaria. Se entendió que el visado era más fácil de conseguir en Marruecos, y a través de un contacto viajó hasta allí". Su hijo Samuel la acompañó porque también padecía una afección pulmonar y se pensaba también que se beneficiera del cuidado que podría recibir en Europa. Pero al cabo de ocho meses sus gestiones no habían fructificado.

Aimé contó que hablaba por teléfono con su mujer todos los días durante esos ocho meses. "La noche del 11 de enero de este año fue la última vez que hablé con ella -contó-. Me dijo que se encontraba bien, las cosas normales en una conversación. A partir de entonces estuve cuatro días sin saber nada de ella, hasta que el 15 de enero llamó una persona desde España para decirme que el barco en el que mi mujer y mi hijo habían embarcado se había hundido, y que los dos estaban desaparecidos".

"Soy el padre de Samuel -se presentó Aimé Kabamba a los periodistas-, que nació en una gran familia con otros dos hijos y cuatro hijas. Soy pastor evangélico, y mi esposa falleció al mismo tiempo que mi hijo". Aimé consiguió hace dos semanas el visado en la embajada de España en Kinshasa. Desde el principio él creía que era el padre del niño aparecido en la costa barbateña, y hace una semana llegó a Cádiz para someterse a las pruebas de ADN que debían demostrar o descartar esa posibilidad.

A preguntas de los periodistas, Aimé, una vez que el ADN demostró que era el padre de Samuel, afirmó que entendió desde el principio la determinación de su mujer por viajar a Europa para ser atendida. "Era sólo y exclusivamente una cuestión de salud. Para mí era una decisión lógica, en Congo no había condiciones para tratar su enfermedad", aseguró, pero también reconoció que no sabía que hubiera decidido embarcarse en una patera para atravesar el Estrecho. "Cuando me enteré me sorprendí, la última vez que hablamos no me dijo nada de que fuera a hacer eso", contó ayer.

Aimé y su hermano permanecerán de momento en España, hasta que el pequeño Samuel sea enterrado, y luego volverán al Congo. "Haremos el entierro en Barbate, y luego volveremos a nuestra tierra. Allí, siguiendo nuestra costumbre, reuniremos a la familia y les explicaremos todo lo que ha pasado. Plantearemos la posibilidad de que los familiares puedan acudir a despedirse de mi mujer en Argelia, porque es posible que los hijos quieran ver a su madre antes de dejarla enterrada allí. Y luego, también existe la posibilidad de que quieran venir a España, a despedir a Samuel. Entre todos se decidirá".

Aimé y su hermano, que no dejaron de agradecer el apoyo de todas las personas (en especial al padre Gabriel Delgado, del secretariado de Migraciones del Obispado), contaron que habían podido hablar también con el vecino de Barbate que encontró el cuerpo de Samuel. Y sólo deslizaron una "pequeña desolación": el hecho doloroso de que la noticia de la identidad confirmada de Samuel empezara a correr por todo el mundo antes de que se les comunicara oficialmente a ellos.