Saldaña será el candidato del PP en Jerez en las municipales de 2019

El PP de Jerez está decidido a renovarse. Aprovechando que las encuestas le son favorables e incluso que anuncian una mejoría en el número de votos y concejales, la formación acudirá a las próximas elecciones con Antonio Saldaña como nuevo candidato. El concejal y también parlamentario andaluz tomará el relevo de María José García-Pelayo. Según fuentes del partido, será la propia líder del partido la que previsiblemente lo anunciará de forma oficial hoy viernes por la tarde en el comité ejecutivo local, tras haber recibido el respaldo del partido. Tras acudir a seis elecciones municipales y ser alcaldesa hasta en dos ocasiones, García-Pelayo dará un paso al lado para permitir la renovación de un partido en el que empezó de la mano de Miguel Arias Cañete, que lleva liderando 15 años y defendiendo desde que con 25 años se convirtiera por primera vez en concejal del Ayuntamiento. Abogada de profesión, fue la primera alcaldesa de Jerez gracias a un acuerdo precisamente con el que hasta entonces había sido el único alcalde democrático de la ciudad, Pedro Pacheco. García-Pelayo, además, logró un triunfo histórico para su partido al obtener en 2011 la primera mayoría absoluta del PP en la ciudad.

El cambio de candidato, de momento, no preocupa a los populares ya que fuentes del partido aseguran que la formación se "encuentra fuerte". Además, el relevo forma parte de la estrategia de renovación que el partido está realizando a nivel nacional. En el caso de Jerez no sorprende de manera especial que sea precisamente Saldaña el sucesor, ya que ha sido la voz del partido en prácticamente todos los plenos municipales. Se da la circunstancia también de que en cada acto reciente en el que han participado miembros del PP se han ido viendo nuevas caras de jóvenes militantes, lo que daba pistas sobre el futuro del partido en la ciudad. A pesar del cambio de candidato, se espera que María José García-Pelayo continúe trabajando como edil y diputada lo que resta de legislatura. No en vano, se mantiene muy activa y son continuos sus encuentros con colectivos de Jerez.

Saldaña ha sido a lo largo de esta legislatura la voz del partido en el Ayuntamiento

María José García-Pelayo no será la única representante del PP que dejará hueco para la entrada de nuevas caras en el partido, ya que otros ediles harán lo mismo. El propio José Galvín así lo ha dejado claro con anterioridad y de forma pública. A esto se une, tal como insisten fuentes del partido, que "hay mucha gente con ilusión y ganas y hay que dejarles paso".

A pesar de que Pelayo y Saldaña han trabajado codo con codo en las últimas legislaturas y tienen una muy buena relación son dos candidatos muy diferentes. Si por algo es conocido Antonio Saldaña es por sus feroces intervenciones tanto en los plenos del Ayuntamiento como en el propio Parlamento andaluz frente a una García-Pelayo mucho más discreta en este sentido. Igualmente, Saldaña ha tenido un perfil mucho más activo en redes sociales desde hace años. Tanto en Facebook, como Twitter e Instagram da cuenta a diario de su labor política y, a veces, también de su vida personal. Incluso tuvo un blog en el que fue muy activo hasta finales de 2014 (http://elblogdesaldana.blogspot.com.es/) y en el que pueden leerese cuáles son sus inquietudes: "Nací en democracia, un 18 de mayo allá por el año 1976, aunque llevo treinta años bajo el mismo régimen. Me gusta debatir y discutir sobre ideas y argumentos, pero prefiero la acción, porque es lo único que de verdad soluciona los problemas. Militante activo del Partido Popular y sin ningún tipo de complejo para decir claramente lo que pienso a aquellos que predican una cosa y hacen otra. Soy de centro y no porque quede bien o moderno, sino porque de verdad lo soy. Convencido de que la libertad y el respeto a las personas es el mejor camino para hacer avanzar nuestra sociedad". A continuación, detalla en su perfil "aunque no sea relevante para el blog" su formación "con el fin de que algunos no se 'confundan'". En concreto, es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Universidad de Granada 94-99); Master en Urbanismo (Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. 03-04); Executive MBA (Instituto internacional San Telmo. Sevilla. 05-06) y Diplomado en Financiación y Presupuestación Pública (Duke University. North Carolina. USA. 06). Su perfil académico lo cierra el Grado de Derecho de Universidad Oberta de Cataluña. "Y estoy en política porque me apetece", añade en su presentación.

Saldaña fue también primer teniente de alcalde y tuvo responsabilidades en Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Suelo, durante el mandato de María José García Pelayo entre 2011 y 2015. Actualmente es concejal del Ayuntamiento de Jerez y ostenta el cargo de secretario general PP Cádiz. Además es miembro del Parlamento Andaluz por la circunscripción electoral de Cádiz en su X legislatura.