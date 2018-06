El SUP le reclama al nuevo Gobierno tres comisarías y más medios para la provincia de Cádiz

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclama al gobierno de Pedro Sánchez tres nuevas comisarías en la provincia de Cádiz y más medios para una zona especialmente complicada en la lucha contra el narcotráfico, la inmigración y el contrabando. "En la provincia necesitamos 3 comisarías nuevas con urgencia, en La Línea de la Concepción, El Puerto de Santa María y en Cádiz capital, donde el antiguo edificio hubo que evacuarle en tiempo récord ya que era arriesgado seguir allí, aunque fuera de toda lógica, se han seguido mal gastando recursos económicos en un edificio en ruinas y no apto para la función policial" considera el SUP, que también reclama presupuesto para acabar la comisaría de Jerez.

De los recursos humanos en las comisaria de Cádiz "podíamos hablar largo y tendido", dicen desde el sindicato. "Los catálogos de puestos de trabajo están desactualizados a la realidad delincuencial existente en la provincia (narcotráfico, presión migratoria, puertos y aeropuerto, CIES de Algeciras y Tarifa, pasos fronterizos) y para más problema están sin cubrir, justificado esto por el Gobierno saliente, con un estamos en la media nacional).

Sobre el aspecto de tener medios adecuados para la función policial, resumidamente el SUP asegura que "llevamos años reclamando vehículos adecuados y suficientes para luchar contra el narcotráfico en una zona tan específica como La Línea de la Concepción, que carecemos de un autobús para hacer frente al traslado de personas que llegan a nuestras costas en patera, que hay grupos operativos en todas las comisarias de esta provincia que no disponen de vehículos asignados, y si lo tienen tienen muchos kilómetros y averías. A esto sumamos que cada policía tiene que tener su chaleco antibalas, hecho que a día de hoy está pendiente de llevarse a cabo".

En cuanto al reconocimiento del trabajo policial por la Dirección General de la Policía, este año 2018 "nos volvemos a encontrar con los trámites para seleccionar los policías y personas civiles que entraran a formar parte de OMP (Orden al Mérito Policial) donde faltan muchos hombre y mujeres que teniendo una trayectoria brillante o que han participado en hechos arriesgados y reseñables han quedado excluidos por existir un cupo para las heroicidades", es un tema que el SUP considera que Pedro Sánchez "tendría que abordar urgentemente, aún estamos a tiempo este año de revertir las injusticias cometidas y consentidas. ¿Cómo se pueden tasar las condecoraciones en una zona como el Campo de Gibraltar, donde se lucha diariamente contra el narcotráfico, con el riesgo añadido para la vida de los policías? ¿Como se pueden tasar las condecoraciones o agradecérselo a unos más y a otros menos, si en la provincia de Cádiz en general se desarrollan operaciones de alta importancia y trascendencia, superando el cupo establecido de sobra?

Al hilo del Campo de Gibraltar y la problemática tan específica y peligrosa allí existente como es el narcotráfico, el sindicato cree que sería necesario que el presidente buscara un hueco "en su agenda para reunirse con la Plataforma 'Por tu seguridad por la de todos', ya lo hizo hace pocos meses en una visita que hizo a esta zona, pero ahora como presidente del Gobierno de España, está en sus manos implementar las medidas que en aquel encuentro le enumeramos, como más recursos humanos, medios; juzgado narcotráfico, normativa narcolanchas, zona de especial singularidad, o creación UPR en La Línea de la Concepción..."

"La normativa adecuada, formación, carrera profesional, vigilancia de la salud y la jornada laboral, también son temas a abordar cuanto antes por los responsables del Ministerio del Interior y por Usted mismo, necesitamos un cuerpo policial acorde con el siglo en el que vivimos", dicen desde el SUP.

También le solicitan al nuevo gobierno avances en la euiparación salarial con otros cuerpos policiales, que se marque como objetivo prioritario y "le dé el último impulso para que policías y guardias civiles consigamos finalmente un salario justo e igualitario".