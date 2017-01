El pleno de Rota aprobará mañana echar a Lorenzo Sánchez

El Pleno del Ayuntamiento de Rota celebrará mañana una sesión extraordinaria con un único punto en el orden del día: declarar vacante el puesto de concejal que ha venido ocupando el ex alcalde y edil de Roteños Unidos (RRUU) Lorenzo Sánchez por su condena en el caso Uniformes.

Como es sabido, la Audiencia Provincial condenó en diciembre al líder de RRUU a un año y medio de prisión y trece de inhabilitación por los delitos continuados de negociaciones prohibidas y prevaricación respectivamente. Ante esta resolución judicial, el día 15 de ese mismo mes la Corporación roteña aprobó, a propuesta del Gobierno local PSOE-IU, declarar la "incompatibilidad" de Sánchez para seguir ejerciendo el cargo de concejal. La moción, que salió adelante con los votos favorables de ambas formaciones políticas y 'Sí se puede', planteaba dar un plazo de diez días al edil de RRUU para que presentara su renuncia. Su partido le pidió públicamente tras el pleno que no lo hiciera "mientras que la Ley no se lo exija". Sánchez, que recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Supremo, no ha dejado el acta.

Contra el acuerdo que previsiblemente aprobará el Pleno mañana, el ex alcalde podrá presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo en dos meses.