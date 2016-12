Ronda para conocer las 123 medidas por el empleo en la Bahía

Representantes de varios sindicatos apoyaron ayer al colectivo en un día tan importante y resaltaron que “el conflicto no termina”. “Es un cambio de estrategia, esto no acaba aquí”, dijo Jesús Ordoñez ( UGT-FICA), que criticó que se le dé tantas facilidades a las empresas para que se instalen y no impedimentos para que se vayan.Por su parte, Miguel Montenegro, secretario federal CGT Andalucía, señaló que el fin del encierro es “un paso más en la lucha” y espera que el documento de 123 propuestas para el empleo que han elaborado con el consenso de partidos, sindicatos y colectivo sea “piedra angular claves para una salida”. Desde USO apostaron por que las reivindicaciones no se guarden en un cajón”, según manifestó Javier Olmo, secretario Organización FI-USO. El colectivo de ex trabajadores anunció que el día 24 de enero empezarán una ronda para presentar este documento en los ocho municipios de la Bahía. La denominada Mesa por el Empleo de Cádiz, constituida por colectivos de desempleados (entre ellos los ex Delphi), sindicatos (UGT y USO, no así CCOO) y partidos políticos (Podemos, PP y Ciudadanos, pero no el PSOE) presentó en el Congreso de los Diputados sus planteamientos para fomentar la creación de empleo y los resultados están en ese papel con 123 medidas donde centran ahora sus esperanzas.