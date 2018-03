Romero rechazó el Plan Dipujoven por el riesgo de tener que devolver la ayuda

El alcalde de Puerto Real respondió ayer a las declaraciones del PA en las que criticaba el rechazo al Plan Dipujoven "porque precisa mucho trabajo", aclarando las "verdaderas razones" por las que se decidió no acogerse a la convocatoria. Antonio Romero explicó que en el convenio remitido al Ayuntamiento se ofrecían dos acciones formativas: una de montador de estructuras aeronáuticas y otra de community manager. En el primero de los casos, según señaló Romero, el problema era que el certificado no acreditaba profesionalidad y "por lo que sabemos de las empresas del sector aeronáutico, no se contrata a montadores de estructuras que no tienen un certificado de profesionalidad, por tanto era difícil encontrar prácticas y lograr el compromiso de inserción". En el caso de community manager, el inconveniente era "encontrar prácticas profesionales e igualmente compromiso de inserción, no por falta de profesionalidad, sino por falta de masa crítica".

A esto Romero añadió que en diciembre supieron que cabía la posibilidad de que fuera el Ayuntamiento, en último término, el que tuviera que devolver la subvención al no cumplirse los requisitos mencionados de prácticas en empresas e inserción laboral. "Ya tenemos el ejemplo de otros mandatos en los que determinadas subvenciones concedidas al Ayuntamiento han tenido que ser devueltas por incumplimiento. Nosotros no queremos caer en errores anteriores", argumentó Romero.

Por otro lado, el primer edil ecordó que el Ayuntamiento ya ha sido informado de la puesta en marcha de otro programa similar, Dipujoven Plus, de formación para jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, al que no descarta acogerse una vez conocidas las acciones formativas que se ofrecen, las condiciones del convenio y las posibles penalizaciones que el incumplimiento de éstas pudieran suponer.