Romate se alía con Merino para dar el salto a las barras de la provincia

A Sánchez Romate le va la marcha. La firma jerezana quiere ganar posiciones en las barras de los bares y restaurantes de la provincia, para lo que ha cerrado un acuerdo con el Grupo Merino para la distribución en exclusiva de los vinos y brandies de la bodega en la zona.

La casa del 'Cardenal Mendoza' y la distribuidora portuense tienen buena sintonía, fruto de sus casi cuatro años de colaboración en Sevilla, cuyo buen funcionamiento ha movido a Romate a ampliar su relación comercial con Merino para codearse en el mercado provincial con los jereces y brandies más consumidos. La distribuidora también comercializaba con anterioridad en la provincia los destilados de importación de la firma bodeguera jerezana -ginebra Fifty Pounds, ron Ingenio Manacas, vodka Mamont...- .

Aunque mediana por su tamaño, la bodega de la calle Lealas es grande por la calidad y variedad de sus vinos, con hasta cinco gamas entre las que figura la estándar que se comercializa bajo la marca Romate -fino, amontillado, oloroso, cream y Pedro Ximénez-, cuya nueva línea estará disponible a principios de año en establecimientos hosteleros de la provincia, de Sevilla y del resto del país -hasta ahora, estos vinos se distribuían casi en exclusiva en grandes lineales y catering-.

En una doble convocatoria, almuerzo con los medios y showroom con los hosteleros, el consejero delegado de la bodega, Francisco Javier Requejo, y el gerente de la distribuidora, Álvaro Merino, dieron a conocer los detalles del acuerdo comercial, al tiempo que presentaron la nueva línea de la gama Romate, cuya imagen se renueva por completo para cambiar la tradicional botella jerezana por la borgoñesa e incorporar un etiquetado más actual. Una imagen, en suma, más próxima a la de los vinos tranquilos que a la de los generosos del Marco de Jerez.

Vinos clásicos con una imagen innovadora es la fórmula elegida por Sánchez Romate para su renovada gama estándar, la principal novedad presentada el lunes en la doble cita, sin olvidar el resto de jereces, comenzando con la gama completa de las reservas especiales que tienen por buque insignia al amontillado NPU'; la gama Old & Plus o de vinos VOS y VORS; la gama vintage del fino 'Perdido' y el amontillado 'Olvidado'; y la original gama Unusual Sherries, de corte más juvenil, compuesta por el pale cream 'Mírame cuando te hablo', el medium dry '¿Fuego? No thanks' y el Pedro Ximénez 'Voy a Perderme'.

Merino también se hace cargo de la distribución de la manzanilla 'Viva la Pepa' , el blanco de Rueda y el tinto de Ribera del Duero que comercializa bajo la marca 'Momo'; los vinagres de Jerez y los destilados de la casa, entre los que destacan la gama de brandies de Jerez del 'Cardenal Mendoza'.

En palabras de Javier Requejo, el cambio de imagen de la gama Romate responde a una apuesta por la "renovación", una "puesta al día" a la que se incorpora una "etiqueta didáctica" que "refleja las catas en bodega de estos vinos", que junto a la presentación de Merino como nuevo distribuidor en la provincia, "damos hoy a conocer a hosteleros de Cádiz y de Sevilla".

El consejero delegado destacó igualmente durante el almuerzo con los medios la profesionalidad de Merino, que se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos, cosa que no han hecho otros en el mundo de la distribución, por lo que estamos encantados y espero que sea por muchos años".

El gerente de la distribuidora, por su parte, también se mostró "encantado de trabajar con Romate en su feudo, ya que Sevilla y Cádiz son dos plazas muy importantes para los vinos de Jerez".

Requejo y Merino, acompañados de Reyes Gómez y Luis Díez, enóloga y director nacional de Ventas de Romate, así como Eva Espinosa y Concha Astilleros, responsables de vinos y comunicación de la distribuidora, se trasladaron tras el almuerzo a la bodega para recibir a unos 270 hosteleros en la feria-showroom organizada para presentar la nueva línea de la gama Romate, dentro de la estrategia de producto diseñada para "dar el gran Salt@salto a las barras de bares y restaurantes".

Según explica Miguel Merino Distribuciones en una nota, "de esta forma, Sánchez Romate va a cubrir la demanda de los nuevos consumidores jóvenes que buscan vinos con personalidad para copear... Pues estamos seguros de que el que lo prueba, repite".