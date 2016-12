Rodríguez: "Yo no soy un tránsfuga sino un engañado más por Podemos y Equo"

Desde que el concejal Andrés Rodríguez abandonase el equipo de Gobierno y las filas de Sí se puede, la relación con los que fueron sus compañeros no ha sido nada buena. Hace justo un año que salió del ejecutivo y todo ese tiempo no ha servido para limar las asperezas.

Hace unos días, Equo Puerto Real se refería a Rodríguez como "el concejal tránsfuga" y le acusaba de estar ejerciendo como concejal del Partido Andalucista. Como era de esperar, Andrés Rodríguez no se ha callado y ha respondido echando más leña al fuego. "Que Antonio Romero y su colaborador desde la sombra, Iván Canca, no se preocupen tanto por mí y aclaren los pactos que tienen con Izquierda Unida, que le dio la alcaldía, y con el PSOE, que les está permitiendo gobernar", dice Rodríguez.

También responde que "no soy un tránsfuga porque no he pactado con ningún partido. Apoyo lo que creo bueno para mi pueblo".

Además, aprovecha para decir por enésima vez que "Sí se puede y Equo no tenían un pacto que dijese que no se podía construir un centro comercial en Entrevías, que se iban a cargar la elección de damas o que iban a sacar los coches de las calles. Yo soy uno más de los engañados". Además adelanta que no va a dimitir porque sería "apoyar al equipo de Gobierno".

Rodríguez endurece las críticas contra Canca, de quien dice que "se ha marchado como un cobarde para esconderse bajo las siglas de su partido e imponer sus ideas porque se cree el Mesías iluminado del ecologismo".