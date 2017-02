Rodríguez cree que la jornada de moneda local "no sirve para nada"

Las jornadas sobre moneda local que se celebraron el pasado fin de semana no han gustado al concejal no adscrito Andrés Rodríguez, que considera que se ha "malgastado" dinero público en unas jornadas "que no van a servir para nada" porque son una "utopía". Rodríguez dice que va a pedir la información sobre el gasto real de esta cita organizada por el Ayuntamiento "que no ha contado con participación ciudadana y en la que había más gente de fuera de Puerto real que de aquí".

Sobre esto ha respondido la responsable de Asuntos Sociales, Encarna Marín, quien estuvo al frente de la organización de las jornadas. La edil no ha querido valorar las declaraciones de Rodríguez, pero sí ha detallado los gastos de las jornadas, que en su totalidad han supuesto alrededor de 1.500 euros.

Marín ha asegurado que ninguno de los expertos nacionales que han participado en las jornadas ha cobrado su trabajo y que sólo se ha pagado el alojamiento y el transporte a seis personas que vinieron de Madrid y Barcelona. También el almuerzo y cena de quienes trabajaron en las jornadas.

La edil ha señalado que se ha hecho todo ajustando el gasto al mínimo, hasta el punto que ella misma, en su casa, acogió a seis de los participantes de la cita.