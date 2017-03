Repliegue en la calle Real

El proyecto de ordenanza para la calle Real que tramita el Ayuntamiento con la intención de afrontar su aprobación y entrada en vigor antes de que el tranvía empiece a circular entre La Isla y Chiclana -lo que supuestamente ocurrirá a lo largo del segundo trimestre de este año- define con claridad, diez años después de que se impulsara el proyecto, los límites que este nuevo medio de transporte acarreará para la que sigue siendo la arteria principal de la ciudad.

Ya en sus primeras líneas la normativa advierte expresamente de que "la plataforma tranviaria -los tramos más céntricos de la calzada- queda destinada a la circulación del tren-tranvía con total prioridad", un criterio en el que se insiste de manera especial a lo largo de las 40 páginas del documento.

Aunque se habla de vía peatonal compartida el proyecto de ordenanza deja bien claro que el tranvía ocupará y tendrá prioridad en todo momento. El centro de la calle será exclusivamente para él y para el resto de vehículos autorizados previamente por la Policía Local. Los peatones -así lo especifica el artículo 36- transitarán a ambos lados de la plataforma tranviaria, que queda diferenciada por las llamadas losas podo táctiles.

"Queda prohibido transitar por la zona tranviaria destinada a la circulación del tranvía (vías y zona de adoquines) delimitada por las líneas podo táctil", señala la ordenanza en ciernes. Además, concreta, que el tránsito por la zona tranviaria "será bajo la responsabilidad del peatón" y, en el caso de tratarse de menores, de sus padres, tutores o guardadores. Eso sí, al menos se podrá cruzar por la plataforma tranviaria "con las debidas precauciones" y teniendo siempre en cuenta que el peatón no tiene la preferencia.

En realidad, no se esperaba otra cosa, aunque las restricciones que introduce la normativa son, quizá, más contundentes de lo que se preveía o de lo que se dejaba entrever al aludir a las bondades de una calle peatonal, que a la postre no lo será tanto. Pero lo cierto es que la calle Real que dibujan esta ordenanza no se diferencia mucho de la que hace una década ocupaban los coches y obligaba a los ciudadanos a transitar por las aceras.

Claro que el tranvía no supondrá un uso permanente de la vía, como sí ocurría con los turismos, pero la normativa municipal es tajante respecto a la prohibición de hacer uso de la plataforma cetral de la calzada en lógica previsión de evitar posibles accidentes y de garantizar vía libre al tranvía en todo momento. Y también hay que tener en cuenta que dicho espacio central se compartirá con el tránsito de los vehículos autorizados y taxis, lo que verdaderamente hace difícil hablar de una peatonalización.

Lo que está claro es que, una vez que esta ordenanza entre en vigor y, especialmente, una vez que el tranvía empiece a circular entre La Isla y Chiclana, los peatones tendrán necesariamente que volver a las antiguas aceras. Los tiempos de ocupar con total libertad la calzada completa a la hora de pasear en el centro -y que, especiamente en verano, ofrecía una imagen de lo más concurrida- tocan a su término. El proyecto de ordenanza que tramita el Ayuntamiento es todo un aviso que no deja dudas. La peatonalización que los isleños han disfrutado durante algo más de ocho años se acaba.