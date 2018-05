Reconocimiento a Alfredo Hinojosa por su labor sanitaria

Varias generaciones de vejeriegos han sido atendidas sanitariamente por Alfredo Hinojosa, que hace unos meses se jubiló de su trabajo al servicio del departamento de enfermería en el centro de salud de Vejer.

El Ayuntamiento, en nombre de todo el pueblo, le ha rendido un reconocimiento por su dedicación a la sanidad pública, ejemplar "profesionalidad y generosa atención ofrecida a sus pacientes en el ejercicio de sus funciones durante su carrera profesional", ya que han sido "más de 37 años de trabajo de los que asegura tener muy buenos recuerdos, amigos, compañeros y experiencias que lo han convertido en una persona muy conocida y querida en el pueblo".

"Me emociona este homenaje y sobre todo ver cómo la gente me muestra su cariño en la calle. Eso me hace pensar que tan mal no he debido hacerlo", ha declarado el homenajeado, quien ha recordado algunas anécdotas vividas durante estos años.