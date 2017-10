Reclaman la terminación del centro de salud de Camposoto tras el incendio del martes

La paralización del centro de salud de Camposoto volvía ayer a la palestra después del incendio que el martes por la tarde se originaba en sus inmediaciones -en la misma parcela- y que no tuvo graves consecuencias ante la rápida intervención de los bomberos. El suceso volvía a poner en entredicho la falta de seguridad de la que adolece desde hace unos meses cuando la Administración andaluza retiró la vigilancia de esta estructura. El andalucista Fran Romero, el presidente local del PP, José Loaiza, y el coordinador de Podemos San Fernando, Ernesto Díaz, se hacían eco ayer de este incidente para demandar una solución. El popular insistió en la terminación del centro sanitario. Y mientras eso no se produce, el dirigente andalucista reclamó que se reponga la seguridad privada que evitaba "que la construcción iniciada llegase a peor estado". El responsable de Podemos por su parte reclamó al gobierno local que se siente con la Junta de Andalucía para resolver el problema.

Desde las filas populares se aludía al reciente anuncio del nuevo centro de salud que se construirá en El Puerto para recordar que estas instalaciones están paralizadas desde 2012. "No entiendo que haya dinero para un nuevo equipamiento, unos 3,8 millones de euros si mal no recuerdo, pero no para actuar aquí", señalaba José Loaiza. Las instalaciones darían cobertura sanitaria a una población que supera las 25.000 personas, casi 30.000, según los datos de Fran Romero, lo que descongestionaría a otros centros de salud donde están derivados estos ciudadanos. Sería, por tanto, "una fuente de empleo". Desde Podemos se recordaba también que se ha exigido su terminación como requisito para apoyar los nuevos presupuestos.