Rajoy cree que el Gobierno ha dado "todo el tiempo del mundo" para permitir un acuerdo sobre la estiba

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho este miércoles en el pasillo del Congreso que el Ejecutivo ha dado "todo el tiempo del mundo" para que los trabajadores y los empresarios de la estiba alcancen un acuerdo como el que le solicitan los grupos de la oposición. "Hemos retrasado la aprobación (del decreto ley en el Congreso), hemos dado todo el tiempo del mundo para que haya un entendimiento... Pero lo que no se nos puede decir es que no cumplamos una directiva porque es nuestra obligación como Estado", ha asegurado ante preguntas de los medios. En este sentido, ha pedido que "todo el mundo actúe con el máximo sentido común". Por último, Rajoy ha insistido en que la reforma responde a una directiva europea y que, por tanto, el Gobierno debe cumplir con la misma. "Si no, eso supone una multa fuerte y luego una sanción de 133.000 euros al día. Y comprenderá que eso no sería de recibo para España", ha concluido.