RRUU solicita al alcalde que "retire el servicio multacar" de Diputación

Roteños Unidos (RRUU) ha solicitado al alcalde, Javier Ruiz (PSOE), que "retire inmediatamente el servicio Prevencar" por entender que tiene un carácter "persecutorio contra los ciudadanos" con "el único objetivo de recaudar a través de multas en un pueblo donde las infracciones no son tan graves".

Este partido ha informado que el servicio en cuestión consiste en "un vehículo con distintivos policiales en cuya parte superior lleva instalada una cámara fotográfica conectada al programa informatizado de multas del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación". Lo conduce "un empleado de la Diputación acompañado por dos agentes de la Policía Local que se encargan de formular las denuncias de las infracciones que observan".

RRUU, que habla de "multacar", estima que "no es necesario en Rota". A su juicio, "no beneficia a nadie, ni siquiera al Ayuntamiento". Pide al alcalde que "no quite una patrulla más de la calle para cubrir este servicio".