Quirós apuesta por un rescate del Consistorio por parte del Estado

El ex alcalde de Barbate, el socialista Rafael Quirós, ha sido contundente a la hora de definir la situación en la que se encuentra económicamente el Ayuntamiento que ahora preside el andalucista Miguel Molina.

La exigencia por parte de la Agencia Tributaria al Ayuntamiento de Barbate de la devolución de una subvención de unos 953.000 euros concedida en 2010 y no invertida para el fin que se pretendía, así como la reclamación por parte de la Junta de otros 262.000 euros concedidos para un taller de empleo que también tuvo defectos de forma a la hora de justificarse, son dos nuevas losas para el Consistorio.

Rafael Quirós ha salido al paso de las críticas vertidas por el portavoz de la formación política, Andalucía por Sí (AxSí), Enrique Álvarez, quien culpaba a ex regidor socialista barbateño de "pésima gestión económica",

El ex alcalde de Barbate apunta que no entiende las cuentas presentadas por el equipo de gobierno que encabeza Miguel Molina, donde exponen un superávit de 3 millones de euros, cuando, según expone Rafael Quirós, no se está haciendo frente a diversos pagos a proveedores.

Rafael Quirós mantiene que el Consistorio barbateño está "en quiebra y es una ruina" por mucho que el equipo de gobierno andalucista exponga que se están mejorando las cuentas municipales, por ello cree que es necesario un rescate por parte del gobierno central.

El PSOE de Barbate ha dirigido una serie de preguntas al equipo de gobierno andalucista para conocer en qué situación están las deudas con la Seguridad Social y Hacienda.