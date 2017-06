"Quiero tener una oportunidad y a mi esta donación me puede dar la vida"

La portuense Tina Fuertes tiene cáncer desde hace diez años. Tras haber sufrido la amputación de los dos pechos, su situación se ha complicado con una metástasis y, pese a sus ganas de vivir, tiene miedo y se agarra a un clavo ardiendo para seguir luchando. Por eso se enfadó tanto cuando tras conocerse la noticia de que Amancio Ortega había donado dinero para la sanidad española, para contribuir a la lucha contra el cáncer, hubo sectores que criticaron esta acción e incluso atacaron al conocido empresario. Estaba tan indignada y sintió tanto rechazo ante estos ataques que decidió grabar un vídeo, con la ayuda de su hijo. Un vídeo que ha dado la vuelta a España y en el que, desde el corazón, expone las razones por las que pide que se le permita, a ella y otros enfermos de cáncer, mantener la esperanza de que una cura es posible.

Desde que subió el vídeo a su cuenta de Facebook la semana pasada, ha salido ya en varios medios de comunicación nacionales y su testimonio ha cosechado el apoyo de más de 12.000 firmas a través de la plataforma Charge.org, apoyos de personas que, como ella, quieren dejarse ayudar.

"Yo estoy en el límite, ya no tengo tiempo", decía Tina ayer en una conversación mantenida con este periódico. "No estamos ya para tonterías, es increíble que se ataque a una persona que quiere ayudar. En estas cosas hay que ir deprisa porque el tiempo juega en nuestra contra, hay mucha gente que se queda por el camino", recuerda.

Lamenta que por cuestiones ideológicas este empresario se esté llevando tantos palos. "Se habla mal de él por el mero hecho de que es rico. Yo estoy a favor de la sanidad pública, donde hay magníficos profesionales, pero sé por propia experiencia que muchas veces hay máquinas que no funcionan, que se estropean, que hay falta de medios, y sé que la investigación es algo fundamental. Si el dinero procede del ámbito privado porque alguien quiere donarlo, no sé qué problema hay, no se puede utilizar esto como un arma política, esta ayuda a mí me puede dar la vida", afirma.

Tina, profesora de Historia del Arte, es una persona fuerte y optimista. En El Puerto es muy conocida también por haber puesto en marcha la iniciativa Compartiendo saberes, en la que una red de personas se ayudan unas a otras aportando cada uno sus conocimientos en bien de la comunidad. Todos sus compañeros conocen su fortaleza y la admiran por ello. "Quiero ver a mis hijos disfrutar de la vida, casarse y tener hijos, quiero tener una oportunidad", dice llena de vitalidad, y lamenta la falta de sensibilidad de aquellas personas que sin haber pasado por un trance así, se permiten el lujo de rechazar una ayuda. "Es muy injusto", insiste Tina, quien reconoce que cuando grabó el vídeo nunca pensó que fuera a tener tanta repercusión. Ahora, después de haber saltado a los informativos de varias televisiones y haber aparecido en varios periódicos de tirada nacional, sólo confía en que su testimonio pueda haber ayudado a muchos españoles a reflexionar sobre este asunto y espera que el propio Amancio Ortega pueda haberlo visto, para que sepa que hay personas que le están agradecidas.