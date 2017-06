Pulso a la narcoeconomía

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado afrontan cada día al límite el problema estructural que atenaza a la ciudad de La Línea desde hace décadas: el tráfico de drogas y el contrabando de tabaco como forma de vida.

Acrecentada con la crisis, que ha servido en bandeja la excusa para el engrosamiento de la lista de seducidos por los fajos de dinero rápido que reporta la narcoeconomía, la llegada de embarcaciones neumáticas a las costas de la localidad cargadas con fardos de hachís de Marruecos o cajetillas de tabaco desde la vecina Gibraltar se ha convertido en una parte de la rutina con la que despierta cada mañana el Campo de Gibraltar. Los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Vigilancia Aduanera y Agencia Tributaria tratan de ponerle freno con medios precarios, falta de personal y, desde hace semanas, siendo el centro de una escalada de violencia y hostilidad de las redes de narcotraficantes y contrabandistas.

Recibidos a pedradas, embestidos los coches patrulla por los todoterrenos robados por las mafias o amenazados y agredidos por las calles (o incluso sus familias), los sindicatos policiales llevan meses alertando del cada vez mayor riesgo que supone encarar las operaciones de lucha contra las drogas. La muerte en acto de servicio del policía local Víctor Sánchez, el pasado miércoles durante una intervención contra el contrabando de tabaco en pleno casco urbano de la ciudad linense, se ha convertido en el máximo exponente del pulso desigual que se libra en la comarca.

Las autoridades locales, el movimiento social de lucha contra las drogas, los sindicatos policiales y los ciudadanos reclaman urgentemente al Ministerio del Interior la creación de unidades especiales en La Línea para poner coto al goteo de agresiones y al desenfreno en los desembarcos. "Resulta intolerable la gran actividad de delincuencia que existe en la zona relacionada con el narcotráfico, con una media de nueve o diez embarcaciones diarias transportando hachís y entrando en nuestras costas sin apenas represión policial ni judicial", explican desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que califica de "vergüenza" el desprecio a la institución policial de las redes ilegales así como el abandono sistemático al que se consideran sometidos por parte del Ministerio de Interior. El SUP propone de manera urgente la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y Grupos de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado (GRECO) propios para La Línea. La Asociación Española de Guardias Civiles lleva igualmente meses reclamando más agentes y protección frente al cada vez mayor número de agresiones.

"Nos preocupa especialmente el narcobienestar que se ha creado. La crisis económica ha tenido momentos muy duros y ha llevado a mucha gente a la exclusión social y a los narcos a captar más gente a los que protegen a cambio de su connivencia. Son necesarias medidas sociolaborales para reducir el mercado de captación del narco que se convierte aquí en un problema muy grave", valoró recientemente el senador socialista Francisco González Cabaña, quien alerta del riesgo de que la zona se convierta en un escenario continuo de altercados como los que vivió la zona de las rías gallegas en los 90.

Desde el trabajo como punto -en el argot, el vigilante que alerta del trasiego de las embarcaciones de vigilancia- a cargador de los fardos o conductor de las lanchas, las redes del narcotráfico y el contrabando poseen una estructura definida y rápido reemplazo en caso de detenciones. Y tampoco parecen dispuestas a dejarse detener sin oponer resistencia. "Precisamos mayores medios de la Guardia Civil y Policía Nacional para prevenir este tipo de situaciones que, cada vez por desgracia, van a más. No son hechos puntuales. O se produce una apuesta decidida o tendremos más problemas de este tipo", dice el alcalde de la ciudad, Juan Franco.

Coincide con todos estos planteamientos el presidente de la coordinadora de lucha contra las drogas Alternativas, Francisco Mena. Todo un símbolo de la titánica oposición a los narcos, quien llama a la sociedad a perder el miedo. "Hasta ahora la gente honrada de La Línea, que son la mayoría de los ciudadanos, han callado y aceptado lo que estaba ocurriendo. Hasta que por fin han dicho basta", resalta Mena. La solución no sólo puede ser punitiva -añade- en una ciudad de 70.000 habitantes que arrastra una tasa de desempleo por encima del 35% sobre la población activa. "La respuesta no se puede quedar en la acción policial. Debe ir acompañada por una acción judicial adecuada y también por una intervención social", explica el presidente del movimiento asociativo.

Francisco Mena también exige que se prohíban como en Gibraltar las narcolanchas por ser el vehículo de entrada de la droga y el tabaco. Sólo el tabaco de contrabando que luego acaba dispersado por toda Andalucía supone un fraude a las arcas públicas de 325 millones de euros al año, según el informe del Ayuntamiento de La Línea sobre los efectos del Brexit en la ciudad, dada su vecindad con Gibraltar. La cifra es siete veces el presupuesto anual del municipio.

REFUERZOS

El alcalde de La Línea pedirá mañana lunes medidas al Gobierno y planteará la posibilidad de contratar más agentes para la Policía Local, así como un refuerzo de las fuerzas dependientes del Estado.

Desde el Gobierno, el delegado andaluz, Antonio Sanz, ha defendido que los refuerzos están en marcha y que llegarán a la zona de la mano de la Operación Paso del Estrecho, el plan Verano Seguro y la incorporación de nuevos agentes recién salidos de las academias. Para parte de los consultados entre los sindicatos, las medidas de refuerzo no tienen sentido si el personal no tiene arraigo y conoce las necesidades policiales de la zona. Sanz también ha manifestado a raíz de los últimos acontecimientos que el trabajo policial y la desarticulación del crimen organizado es una constante.

El movimiento social ya ha anunciado que si las medidas que se adopten el lunes no les satisfacen, se encerrarán hasta que el ministro Juan Ignacio Zoido acceda a reforzar la zona. "No una unidad que venga para quedarse tres días, una semana o diez días. Tiene que estar el tiempo suficiente para que no se repitan los hechos acaecidos en La Línea", concluye Mena.