El alcalde de El Puerto no tomará medidas contra el concejal Javier Botella

La boda civil celebrada en el salón regio del Ayuntamiento por el concejal de Levantemos Javier Botella Franco el pasado viernes de Carnaval, disfrazado de sacerdote, con una bufanda del Barcelona a modo de estola y la medalla de concejal, sigue trayendo cola. A las reacciones en las redes sociales, se han sumado los comunicados oficiales del alcalde David de la Encina (PSOE), el Obispado de Asidonia Jerez, el grupo Levantemos y el principal partido de la oposición en El Puerto, el PP, por medio de su diputado Alfonso Candón.

El alcalde admite que no ha existido un precedente similar, y afirma que no cabe aplicar ningún tipo de medida ejecutiva en el seno del Reglamento de Organización municipal, "que es el marco dentro del que puede actuar el alcalde como presidente de la Corporación".

A nivel institucional, ha solicitado información al secretario Municipal sobre la conducta del concejal Javier Botella, recibiendo la indicación de que "el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación no prevé este tipo de actuación, más allá del principio general que todos los concejales deben cumplir sus responsabilidades con dignidad, decoro y respeto a todas las instituciones y a la ciudadanía". De la Encina ha comentado lo sucedido con el concejal y éste le ha transmitido "que no ha sido su intención ofender a nadie, ni a las personas que profesan la fe cristiana ni a ningún otro colectivo ciudadano, y que él mismo se ocupará de dar las explicaciones a quien se las demande".

A nivel personal, considera que en todas las relaciones sociales "es fundamental el respeto entre las personas y hacia las instituciones", y en este caso concreto encuentra que la actuación del concejal oficiando un matrimonio disfrazado "es una falta de respeto a la solemnidad de un acto oficial del nivel de una boda, además de que siendo el disfraz de sacerdote muchas personas han podido verse ofendidas en cuanto a su fe y a los símbolos de la religión cristiana". En todo caso, indica, "estoy convencido de que no ha tenido intención en causar daño ni ha sido su ánimo ofender".

Por su parte, el Obispado, que no se había pronunciado, ha calificado los hechos como "desgraciado acto", manifestando en nota de prensa su "malestar y tristeza por el hecho de que las dependencias públicas del Ayuntamiento de El Puerto hayan sido escenario de esta representación cómica y ridiculizante de la fe católica y de la institución matrimonial". El Obispado subraya que el concejal disfrazado "actuaba como miembro de la Corporación", ya que llevaba la medalla distintiva que le acreditaba como tal". Añade que la Iglesia apuesta por la libertad de expresión, la tolerancia, la libertad religiosa y de conciencia y una sana laicidad del Estado, "pero siempre dentro del marco del respeto a todas las sensibilidades y cuidando la elegancia de formas con las personas e instituciones". Subraya además que la democracia "está cimentada en los Derechos Fundamentales y son los representantes públicos los primeros que tienen que defender el respeto a la dignidad de todos y cumplir con los principios constitucionales".

Por su parte, Levantemos ha explicado que "ha sido algo privado del concejal con sus amigos, y que no actuaba como grupo municipal". Asimismo, subraya que en Levantemos "hay gente creyente y no creyente, practicante y no practicante, y somos respetuosos con todas las sensibilidades".

Por su parte, el PP subraya que "los católicos estamos ya cansados de esto. También los que vocacionalmente servimos y representamos la soberanía del pueblo". Advierte al alcalde que "no puede mirar hacia otro lado, ya que este concejal desprestigia con su comportamiento a la ciudad. Fue indecente y reprobable que con ese disfraz y en el salón regio se portara la medalla de la Corporación. Dicho distintivo está presidido por la Virgen de los Milagros que sigue siendo Alcaldesa perpetua de nuestra ciudad".