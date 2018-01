Puerto Real recuperará la PIE tras presentar las cuentas de IPreal

Así también, la responsable de la hacienda local puertorrealeña tuvo unas palabras para los grupos de la oposición, "a quienes no parece interesar en absoluto la liquidación de IPreal, ya que han sido pocos los que han asistido a esta sesión, a pesar de que el Partido Andalucista no movió un dedo por solucionar este asunto en sus cuatro años de mandato". "A la vista está -concluyó Fátima Pontones- que los golpes de pecho por el pueblo no se traducen luego en realidad, es sólo postureo ".

Pero, teniendo en cuenta que las cuentas se aprobaron ayer y que ahora hay que tramitar la documentación, no hay garantías de que se pueda arreglar en el mes corriente por lo que, con total probabilidad, será en el mes de febrero cuando se reciba la cantidad, si no hay ningún otro contratiempo. Eso supondrá poder hacer frente al pago de proveedores para reducir el período medio de pago que exige el propio Ministerio. "Vamos a poder tener mas garantías en la Tesorería municipal", dijo ayer Romero.

Romero: "No tendría sentido que se planteara una nueva retención"

El Ministerio de Hacienda ya advirtió a muchos ayuntamientos de la provincia de Cádiz que el incumplimiento del periodo medio de pago, cuyo límite está marcado en 60 días, podría suponer la retención de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), en el caso de que no estuviese ya retenida. Aunque el Ayuntamiento de Puerto Real está actualmente muy alejado de ese margen, Antonio Romero no ve motivos para un nuevo embargo. "A nosotros no nos han hablado de ninguna retención", aseguró el primer edil puertorrealeño. Según Romero, en la carta recibida en el Ayuntamiento se pedía que se proporcionasen medidas que fuesen encaminadas a resolver el problema del pago a los proveedores, sin especificar cuáles. "Nosotros entendemos que la principal medida que tenemos que abordar es la de pagar y así lo haremos. No funcionamos con un presupuesto en déficit y todas las facturas que hemos llevado a reconocimiento y que tenemos que asumir estaban dentro del presupuesto, por lo que entendemos que no es un problema. Lo que no tendría sentido es que planteen ahora una nueva retención"