Puerto Real despide su Carnaval más largo

El Carnaval de Puerto Real echó ayer el cierre con los últimos actos organizados por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento. Ayer lunes era festivo local al haberse trasladado la festividad de la Patrona, ampliandose así un día más el fin de semana grande de Carnaval en la Villa. El lunes se dedicó a los niños con una fiesta infantil que tuvo gran aceptación y se aprovechó para celebrar la muestra de baile por tanguillos, que el pasado sábado se tuvo que suspender a causa del mal tiempo.

Aunque ayer se cerraban algunas citas del programa, el cierre 'oficial' se ponía el domingo. A las cinco de la tarde salía de la Ribera del Muelle una larga cabalgata que contó con la participación de hasta 17 grupos de disfraces, cinco carrozas, ocho agrupaciones de carnaval y tres bandas de música, además de grupos de animación y participantes individuales y en parejas. De todo ello tomó buena nota el jurado, que otorgó los premios al final del desfile. Como novedad este año, el desfile estrenó un nuevo recorrido y acabó en la Plaza de Jesús.

El concejal de Fiestas valora "positivamente" los cambios realizados en la programación

En la categoría de disfraces individuales el segundo premio lo consiguió 'El Hechicero' y el primer premio 'Naturaleza'. 'El ciclo sin fin', que representaba a la conocida historia de El Rey León, consiguió el primer premio en la modalidad de parejas y tríos.

La mayor participación fue en la modalidad de grupos y los premios fueron para: 'La barca de los desalmados' (quinto premio), 'Escuela de baile Azafrán' (cuarto premio), Namaste (tercer premio), 'No me toques los bolos' (segundo premio) y 'Los 21 refuerzos de Apresa' (primer premio).

También recibieron premios las agrupaciones de Carnaval más animadas durante el desfile: Los Tiranos, Los auténticos camaleones y Seguimos dejando huella.

Con los premios entregados comenzó el pregón que ofreció Antonio Espinosa Willy, que este año encarnaba al Jartible de la fiesta. Con su tipo de la chirigota Los auténticos camaleones, se presentó en el escenario para hacer un recorrido por las chirigotas en las que ha participado desde que debutó en el año 1989 con El Rey Arturo y su corte.

Willy tuvo también recuerdos para las agrupaciones que le habían elegido como Jartible y para sus padres, su mujer y su hija, que le acompañaron al finalizar el pregón sobre el escenario. Para cerrar el acto, se rodeó de "viejas glorias" de la chirigota para interpretar un pasodoble de piropo a Puerto Real.

Fue el propio pregonero quien encendió la mecha que prendió fuego a la figura del Jartible, que este año se había recuperado y que, por primera vez, se quemó en la Plaza de Jesús y no en Alberti como de costumbre. Una pequeña función de fuegos artificiales cerraba un acto que dio paso al último baile de disfraces en la plaza, que se prolongó hasta bien entrada la madrugada.

Se terminaba así el Carnaval de los cambios con una primera valoración "muy positiva" del concejal de Fiestas, Alfredo Charques. El edil dijo ayer a este periódico que el Ayuntamiento está "muy satisfecho" con el desarrollo de la fiesta en la que "no se ha producido ningún incidente destacable, por lo que tenemos que agradecerlo a quienes hacen el Carnaval y al público en general". También valoró como "un acierto" los cambios introducidos este año. "Creo que la instalación de la carpa en la Plaza de Jesús ha sido fundamental, porque el tiempo no acompañó en todo momento y ha servido para que la fiesta continuase pese a ello". Otro de los cambios relevantes del Carnaval ha sido el recorrido de la cabalgata y el lugar para el pregón y quema del Jartible. "El año pasado ya vimos claro que la Plaza Alberti no era el lugar más adecuado y este domingo, durante el pregón, era evidente el gran ambiente que había en la Plaza de Jesús. Eso nos hace ver que ha sido un acierto y que la ciudadanía ha recibido bien esta modificación en el programa", dijo Charques.

Al Carnaval puertorrealeño aún le queda otro fin de semana de actos gastronómicos. El próximo sábado, la Peña La Corralera celebra la 'Jamonada Popular' y el domingo será la Peña Hay Moros en la Costa quien cierre la programación definitivamente con el 'XXIX Carnavalito Moruno'.