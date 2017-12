Puerto Real despide a Vicente Lozano, locutor y autor de Carnaval

El 20 de mayo de 1987 los hogares puertorrealeños recibieron por primera vez las ondas de una emisora radio local, Radio Puerto Real, y con ella la inconfundible voz de Vicente Lozano que, además de participar en su fundación y dirigirla durante su primera etapa, fue todo un icono dentro de la programación.

La madrugada del pasado martes, "la voz de Puerto Real" se apagaba para siempre. Después de luchar contra una larga enfermedad, Vicente Lozano fallecía en el Hospital Clínico. Ex trabajador de Astilleros, Lozano se convirtió en la imagen de la radio local tras pasar por otras emisoras como Canal Sur, donde le puso voz al Concurso de Agrupaciones desde las bambalinas del Falla. Un teatro que también pisó muchas veces con el coro de Puerto Real, al que puso letra: Me tocó la china, Hay Moros en la Costa, Tierra a la Vista o Mi no comprender, llevaron su autoría.